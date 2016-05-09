به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران با شکست انحصار شرکت‌های نفتی آمریکایی به دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی میادین نفت و گاز که کاربرد گسترده‌ای در فازهای در دست اجرای پارس جنوبی دست یافت.

بر این اساس با ساخت بومی این تجهیزات پیچیده صنایع نفت و گاز و با توجه به بخشنامه وزیر نفت مبنی بر عدم خرید کالاهای خارجی دارای مشابه ساخته شده در داخل کشور، واردات و خرید این محصولات از شرکت‌های اروپایی و به ویژه آمریکایی ممنوع شده است.

مسعود زیاری مجری توسعه چهار فاز ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای نخستین بار ایران به همت متخصصان داخلی به انحصار آمریکا در تولید تجهیزات پیچیده سرچاهی صنایع نفت و گاز پایان داده است، گفت: بر این اساس تفاهم نامه‌ای برای تولید و عرضه تجاری این تجهیزات پیچیده صنعت نفت و گاز بین سازندگان داخلی، شرکت‌های پیمانکاری فعال در فازهای پارس جنوبی و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امضا شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با امضای این تفاهم نامه زمینه برای تولید انبوه و تامین نیازهای طرح‌های مختلف صنعت نفت و گاز ایران فراهم شده است، تصریح کرد: به عبارت دیگر هم اکنون امکان استفاده از تجهیزات ساخت داخل به جای واردات این کالاها با چند برابر قیمت از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فراهم شده است.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه ساخت نسل جدید مته دکل‌های حفاری نغت و گاز در کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این، برای اولین بار یک کالاهای پرمصرف دیگر شامل تجهیزات «شیرهای اطمینان درون چاهی» نفت و گاز در ایران طراحی و ساخته شده است.

زیاری با یادآوری اینکه ساخت این تجهیزات در داخل کشور سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار صرفه جویی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون با مشارکت پیمانکاران، سازندگان داخلی و مشارکت شرکت‌های صاحب دانش و فنآوری بین‌المللی زمینه ساخت انواع تجهیزات پیشرفته در صنایع نفت و گاز ایران فراهم شده است.

به گزارش مهر، اخیرا وزیر نفت بخشنامه‌ای در سطح صنعت نفت ابلاغ کرده که براساس این بخشنامه هرگونه خرید و واردات کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید و ساخته می‌شود، ممنوع شده است.