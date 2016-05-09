گیلان رتبه دوم کشور در خدمات دهی به دانش آموزان استثنائی را دارد

مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان گیلان یکی از پنج استان برتر کشور در زمینه ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص است اظهار کرد: در شاخص های عمومی و اختصاصی که تمامی استان ها را مورد بررسی قرار می دهیم از لحاظ پوشش تحصیلی، ارائه خدمات سنجش، توان بخشی و ارائه خدمات حمایتی، استان گیلان پس از استان خراسان در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

این مسئول به تغییر نام سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی اشاره کرد و افزود: در شورای آموزش و پرورش سازمان، مصوب شد که نام این بخش به سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای خاص تغییر نام پیدا کند.

وی افزود: این تغییرنام به این دلیل بوده که از هرگونه نسبت دادن عنوانی به این دانش آموزان پرهیز و از کلماتی که بار محدودیتی دارد، خودداری شود.

قدمی تصریح کرد: سازمان ما، سازمانی است که بر اساس نیازهای مخاطبان خویش برنامه ریزی کرده است زیرا این دانش آموزان مانند دیگر کودکان دانش آموز بوده و فقط دارای نیازهای خاص هستند که این سازمان نیازهای آن ها را برطرف می کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنائی کشور به گروه های تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: نابینایان و کم بینایان، ناشنوایان و کم شنوایان، مشکلات جسمی و حرکتی، اختلالات عاطفی و رفتاری، اختلالات یادگیری یا ال دی، اوتیسم، چند معلولیتی و مشکلات ذهنی که اکثر دانش آموزان ما در این گروه بوده را تحت پوشش سازمان قرار داده ایم.

وی درباره عارضه اوتیسم خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که با روش های آموزشی دقیق مشکل آن ها را حل کنیم و روش های رفتاری را جایگزین گرایش به داروها کنیم.

قدمی ادامه داد: در این راستا مبانی محتوایی را تعریف کرده ایم که برای دانش آموز و والدین آن ها مفید بوده و ابزاری برای تشخیص دقیق نوع اوتیسم در چند ماهه آینده ارائه می دهیم تا یکی از مشکلات اساسی این دانش آموزان را برطرف کنیم.