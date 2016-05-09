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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

وام یک میلیون تومانی برای دانشجویان زائر عتبات

وام یک میلیون تومانی برای دانشجویان زائر عتبات

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از تسهیلات یک میلیون تومانی قرض الحسنه ویژه زائران دانشگاهی عتبات عالیات خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای وام به زائران دانشگاهی عتبات گفت: تسهیلات یک میلیون تومانی قرض الحسنه توسط بانک ملت در اختیار زائرین دانشگاهی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بعد از قرعه کشی و نهایی کردن ثبت نام، اطلاعات به بانک ملت ارسال می شود و زائران با یک ضامن معتبر می توانند از یکی از شعب بانک ملت در سراسر کشور وام دریافت کنند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: ثبت نام دوره جدید اعزام دانشگاهیان به عتبات از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد و دانشگاهیانی که در قرعه کشی انتخاب شوند، تابستان سال جاری راهی عتبات عالیات خواهند شد.

به گزارش مهر، در دوره قبل، بیش از ۱۱ هزار دانشگاهی از سراسر کشور به عتبات عالیات اعزام شدند.

کد مطلب 3620345
زهرا سیفی

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