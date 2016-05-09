به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح عبارتی ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رفع کردند. بر اساس طرح، ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع است، اما مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌ترازان آنها، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

وکلای ملت همچنین ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا را نیز رفع کردند.