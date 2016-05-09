  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

در جلسه امروز مجلس؛

ایراد شورای نگهبان به طرح منوعیت به‌کارگیری بازنشستگان رفع شد

ایراد شورای نگهبان به طرح منوعیت به‌کارگیری بازنشستگان رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح عبارتی ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رفع کردند. بر اساس طرح، ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع است، اما مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌ترازان آنها، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

وکلای ملت همچنین ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت دولت در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا را نیز رفع کردند.

کد مطلب 3620353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها