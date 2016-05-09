امیدواربه تکرار نتایج پارالمپیک لندن در ریو و ارتقای جایگاه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اشرفی که در مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی پارالمپیک به عنوان دبیرکل انتخاب شد، در گفتگو با سایت کمیته در مورد اولویتهای کاری برای ماه های آینده، آخرین وضعیت کاروان پارالمپیکی ایران و نتایجی که این کاروان می تواند در پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک کسب کند، توضیح داد.



وی با بیان اینکه فعالیت های کمیته ملی پارالمپیک در هر دوره بر اساس یک برنامه چهارساله پیگیری می شود، اظهار داشت: بعد از هر یک از ادوار بازیهای پارالمپیک بلافاصله برنامه چهار ساله جدید کمیته ملی پارالمپیک مشخص و اعلام می شود. بر همین اساس بعد از پارالمپیک پکن ستاد پارالمپیک لندن تشکیل شد و بعد از این بازیها هم ستاد پارالمپیک ریو شکل گرفت و آغاز به کار کرد.



دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: بنابراین آنچه این روزها جهت اجرا و پیگیری در دستور کار کمیته قرار دارد، بر اساس برنامه ای است که در قالب یک برنامه چهار ساله تدوین شد. ما به انتهای آخرین برنامه چهار ساله در نظر گرفته در مجموعه کمیته ملی پارالمپیک که به پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو ختم می شود، نزدیک می شویم و بر همین اساس اولویت کاریمان را همین دوره بازیها قرار داده ایم و اینکه بتوانیم با کاروانی ایده آل و آماده در بازیها شرکت کنیم.



اشرفی مروری کوتاه بر شرایط ورزش جانبازان و معلولان به لحاظ کسب سهمیه برای بازیهای پارالمپیک ریو داشت و گفت: تا به امروز کسب سهمیه پارالمپیک در ۱۱ رشته قطعی شده است و تا یک ماه دیگر نیز وضعیت تنیس با ویلچر از نظر درخواستی که برای کسب یک سهمیه وایلد کارت (اعطایی) در این رشته داشتیم، نهایی خواهد شد. اگر با درخواست مطرح شده در مورد تنیس با ویلچر موافقت شود تعداد رشته های پارالمپیکی ما برای ریو به ۱۲ رشته خواهد رسید.



وی ادامه داد: در مجموع تا به امروز ۸۸ سمیه ایران برای پارالمپیک ۲۰۱۶ قطعی شده است. تا یک ماه دیگر احتمالاً با اضافه شدن سه - چهار سهمیه دیگر، وضعیت کاروان ایران به لحاظ تعداد سهمیه و ورزشکار اعزامی هم نهایی خواهد شد. بعد از آن بدون دغدغه کسب سهمیه، برنامه های اصلی خود را تا زمان اعزام به ریو اجرا و پیگیری خواهیم کرد.



«کاروان ورزش ایران در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن با ۲۴ مدال شامل ۱۰ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۷ مدال برنز در رده یازدهم قرار گرفت. پیش بینی شما از عملکردی که کاروان فرهنگی ورزشی منا می تواند در پارالمپیک ریو داشته باشد، چیست؟»



دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ به این پرسش گفت: البته پیش بینی کسب نتیجه در ورزش منطقی نیست چون ورزش ویژگی های خاص خود را دارد اما در مجموع هدف و تلاش مجموعه کمیته ملی پارالمپیک در این راستا است که اول آنچه به لحاظ مدال و نتیجه در لندن به دست آمد را در میادین ریو حفظ کرده و تکرار کنیم و دوم با کمک خدا برای ارتقا و به خصوص بهبود جایگاه ایران تلاش کنیم.