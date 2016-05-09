شناسایی هکرها در زنجان رشد ۵ درصدی داشته است

سرگرد جواد شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضن اشاره به فعالیت قابل توجه کافی‌نت‌ها در استان زنجان افزود: همه کافی‌نت‌ها طی مراحل کاری با کسب مجوز از اماکن و پلیس فتا فعالیت خود را شروع می‌کنند.

وی بابیان اینکه طی سال جاری کافی‌نت در استان مرتکب جرم نشده و نظارت‌ها در این زمینه بسیار جدی و شدید است، ادامه داد: آموزش‌های پلیس فتا تخصصی است و در این راستا این ارگان نظامی باتربیت کارشناسان متخصص در فضای مجازی رصد روزانه از سایت‌ها دارد.

شعبانپور افزود: متأسفانه برخی شهروندان زنجانی در برداشت از حساب دقت نمی‌کنند و افرادی سودجو هم از موقعیت استفاده کرده و اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب افراد می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان افزود: یکی از مأموریت‌های پلیس سایبری در حوزه فضای مجازی رصد اینترنتی‌ است و پلیس فتا در راستای شناسایی سایت‌های دارای محتوای مجرمانه فعالیت می‌کند که در این خصوص پلیس فتا از زمان شروع تاکنون اقدامات خوبی داشته و توانسته سایت‌های محتوای مجرمانه را شناسایی کند و در برخورد با مجرمان اقدامات قانونی به عمل‌ آمده است.

شعبانپور ادامه داد: پلیس فتا مأموریت‌هایی هم به‌ تناسب جامعه و ارائه هشدارها و راهکارهای پیشگیری از این آسیب‌ها ویژه بحث حوزه امنیت اطلاعات و پست الکترونیکی در دستور کار دارد.

وی از رشد پنج درصدی شناسایی هکرها در فضای مجازی توسط پلیس فتا در استان زنجان خبر داد و یاد‌آور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون پلیس فتا استان بیش از ۸۰۰ طرح را در راستای مبارزه با شبکه‌های اجتماعی اجرا کرده است.