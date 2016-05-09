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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

رئیس پلیس فتا استان زنجان:

شناسایی هکرها در زنجان رشد ۵ درصدی داشته است

شناسایی هکرها در زنجان رشد ۵ درصدی داشته است

زنجان- رئیس پلیس فتا استان زنجان از رشد پنج درصدی شناسایی هکرها در فضای مجازی توسط پلیس فتا در استان زنجان خبر داد.

سرگرد جواد شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضن اشاره به فعالیت قابل توجه کافی‌نت‌ها در استان زنجان افزود: همه کافی‌نت‌ها طی مراحل کاری با کسب مجوز از اماکن و پلیس فتا فعالیت خود را شروع می‌کنند.

وی بابیان اینکه طی سال جاری کافی‌نت در استان مرتکب جرم نشده و نظارت‌ها در این زمینه بسیار جدی و شدید است، ادامه داد: آموزش‌های پلیس فتا تخصصی است و در این راستا این ارگان نظامی باتربیت کارشناسان متخصص در فضای مجازی رصد روزانه از سایت‌ها دارد.

شعبانپور افزود: متأسفانه برخی شهروندان زنجانی در برداشت از حساب دقت نمی‌کنند و افرادی سودجو هم از موقعیت استفاده کرده و اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب افراد می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان افزود: یکی از مأموریت‌های پلیس سایبری در حوزه فضای مجازی رصد اینترنتی‌ است و پلیس فتا در راستای شناسایی سایت‌های دارای محتوای مجرمانه فعالیت می‌کند که در این خصوص پلیس فتا از زمان شروع تاکنون اقدامات خوبی داشته و توانسته سایت‌های محتوای مجرمانه را شناسایی کند و در برخورد با مجرمان اقدامات قانونی به عمل‌ آمده است.

شعبانپور ادامه داد: پلیس فتا مأموریت‌هایی هم به‌ تناسب جامعه و ارائه هشدارها و راهکارهای پیشگیری از این آسیب‌ها ویژه بحث حوزه امنیت اطلاعات و پست الکترونیکی در دستور کار دارد.

وی از رشد پنج درصدی شناسایی هکرها در فضای مجازی توسط پلیس فتا در استان زنجان خبر داد و  یاد‌آور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون پلیس فتا استان بیش از ۸۰۰ طرح را در راستای مبارزه با شبکه‌های اجتماعی اجرا کرده است.

کد مطلب 3620375

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