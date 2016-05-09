درگیری میان گروه «ملا رسول» و «ملا اختر منصور» در هلمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «عبدالجبار قهرمان» از مسئولان امنیتی ولایت هلمند گفت: طی چند روز گذشته درگیری میان افراد ملا رسول و ملا اختر محمد منصور در منطقه «ترخه‌ناو» شهر «مارجه» ولایت هلمند افغانستان شروع شده است و افراد گروه ملا رسول توانسته اند بخشی‌ های را که تحت کنترل افراد ملا اختر منصور بود پس بگیرند.

وی در ادامه افزود: این درگیری میان طالبان، ادامه روند درگیری‌ های میان دو گروه از طالبان است که پیش از این در ولایت هرات و هلمند پیش آمده است. به گفته وی در این درگیری‌ تازه در هلمند شماری از افراد طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

در همین حال، «ملا منان نیازی» معاون ملا رسول گفته است که برای سرکوب افراد ملا اختر مصنور، نیروهای بیشتری به شهر مارجه فرستاده شده اند.

ملامنان افزوده است: طالبان تحت رهبری ملا اختر منصور به دستور بیگانگان در افغانستان می‌جنگند و به همین دلیل ما رهبری ملا منصور را نمی‌ پذیریم.

وی در ادامه تصریح کرده است: نسبت دادن دسته ملا رسول به داعش توطئه‌ای است که توسط گروه مخالف آنها برنامه ریزی شده است و به گفته وی گروه تروریستی داعش به افغانستان پای نگذاشته است.

درگیری میان این دو گروه از طالبان درحالی در ولایت هلمند صورت گرفته است که گروه طالبان به رهبری ملا اختر منصور اعلام کرده است که اختلافات آنها با گروه ملا رسول حل و فصل نشده است.

در سال گذشته در ولایت‌های زابل، هلمند و هرات درگیری‌ های زیادی میان این دو گروه از طالبان صورت گرفت که بر اثر آن دهها تن از اعضای طالبان کشته و زخمی شدند.