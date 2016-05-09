ستاد اعزام بازی های المپیک ریو فردا تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور هماهنگی بهتر و بیشتر برای اعزام بدون مشکل کاروان ایران به محل برگزاری سی و یکمین دوره بازی های المپیک در ریودوژانیرو برززیل، ستادی با عنوان ستاد اعزام تشکیل شده است. نمایندگانی از بخش های مختلف مدیریت، تشریفات، رسانه و ... عضو این ستاد هستند که در جلسات هفتگی فعالیت های مربوط به اعزام کاروان ایران در موارد مختلف تهیه ویزا، تهیه بلیت، ثبت نام کاروان، اسکان اعضای کاروان و ... پیگیری می کنند.

نشست این هفته ستاد اعزام بازی های المپیک ریو فردا سه شنبه در محل کمیته ملی المپیک برگزار می شود تا طی آن آخرین برنامه ها در رابطه با اعزام کاروان امام رضا (ع) به ریو مورد بررسی قرار بگیرد.