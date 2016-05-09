آثار ایرانی راه یافته به بخش بین الملل جشنواره فیلم سبز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم های ایرانی راه یافته به بخش های مستند بلند، مستند کوتاه، داستانی کوتاه و انیمیشن جشنواره فیلم «سبز» اعلام شد.

اسامی فیلم ها بدین شرح است.

داستانی کوتاه

«نجس» به کارگردانی بهرام و بهمن حاج ابول لو، «کوزمک» به کارگردانی علیرضا سلمان پور و یونس طراحی.

مستند کوتاه

«بانوی ارومیا» به کارگردانی محمد احسانی، «موکان» به کارگردانی محمدعلی رخشانی، «اوسیا» به کارگردانی علیرضا دهقان، «سه سنجاقک» به کارگردانی دلاور دوستانیان.

مستندهای بلند

«زندگی در خور موسی» به کارگردانی حجت طاهری، «مادرم بلوط» به کارگردانی محمود رحمانی، «ایران جنوب غربی» به کارگردانی محمدرضا فرطوسی، «مادرکشی» به کارگردانی کمیل سوهای، «قربانی» به کارگردانی رضا فرهمند و کیومرث محمد چناری.

انیمیشن

«اینسان» به کارگردانی مهدی آقاجانی، «ناگهان باد می خیزد» به کارگردانی ادریس سامانی، «کشاورز و ربات» به کارگردانی عبداله علی مراد، «قطره» به کارگردانی بهنام شجاعی.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم «سبز» ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.