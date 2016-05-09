به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که قبل از هفته بیست و نهم لیگ برتر صدرنشین لیگ و شانس اول قهرمانی بود، با شکست برابر تراکتورسازی به رده سوم رفت و سه امتیاز از استقلال خوزستان و پرسپولیس عقب افتاد. این شکست تبعات زیادی برای استقلال خواهد داشت که طبیعتا بخشی از آن متوجه پرویز مظلومی خواهد شد.

مقداد نجف نژاد رئیس هیات مدیره استقلال صبح امروز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد به هیات مدیره پیشنهاد بدهد که پرویز مظلومی را برای دیدار پایانی لیگ و دیدار فینال جام حذفی اخراج کنند و استقلال با هدایت یک مربی دیگر به میدان برود.

به همین دلیل خبرنگار مهر با پرویز مظلومی تماس گرفت تا نظر وی را در این مورد جویا شود.

سرمربی استقلال درباره اعلام نظر مقداد نجف نژاد گفت: اطلاعی از این موضوع ندارد و از شما می شنوم که قرار است چنین تصمیمی گرفته شود.

پرویز مظلومی در ادامه توضیحاتش خاطرنشان کرد: حرفی برای گفتن ندارم چرا که دیگر کاری از دستم برنمی آید.

وی در پاسخ به این پرسش مهر که آیا مقداد نجف نژاد می تواند در مورد اخراج شما در دیدار پایانی لیگ و فینال جام حذفی تصمیم گیری کند؟ گفت: کاری از دست بنده برنمی آید و هر تصمیمی که بخواهند می توانند بگیرند.