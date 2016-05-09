اقتصاد مقاومتی با مستقل شدن اقتصاد از درون تحقق پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا نخعی امروز در جمع بسیجیان این شهرستان اظهار داشت: باید نگاهمان در راستای تببین دغدغه رهبری معظم انقلاب و پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.

وی افزود: رهبری معظم انقلاب همواره طی دهه گذشته بر نام گذاری اقتصادی سال ها تاکید داشتند تا نگاه مسولان را به این مهم ترین نیاز کشور معطوف کنند.

فرمانده سپاه نیمروز بیان کرد: اکنون در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است باید مسئولان با همدلی به بهترین شکل کارها را پیش ببرند، بدانید اقتصاد مقاومتی نیازمند شعارگرائی نیست و عمل می خواهد.

وی افزود: سپاه نیز کلیه ظرفیت خود را برای پیش برد این دغدغه رهبری در سطح جامعه ایرانی بکار گرفته و مطابق شرایط هر منطقه نسخه ای عملی و کاربردی را به اجرا در آورده است.

سرهنگ نخعی تاکید کرد: جنس شعار امسال مطالبه گری است و رهبر انقلاب با فهم و درک خاص از شرایط داخلی و خارجی پسوند اقدام و عمل را به آن اضافه کردند.