جایگاه شهرستان قروه در عرصه ورزش مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر صبح امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از هیئت های ورزشی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: در امر ورزش شهرستان قروه دارای پتانسیل های بالایی است که اگر نادیده گرفته شوند ضربه جبران ناپذیری به بدنه اجتماع وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه عامل درآمد برای شهرستان با اقتصاد مقاومتی باید تعیین شود، افزود: نباید اجازه هدر رفت سرمایه را با بی توجهی داد لذا لازم است برای به ایده آل رسیدن در امر ورزش از داوران بومی دارای امتیاز بالا استفاده کرد.

به گفته سپهر ورزشکارانی که برند ملی می شوند دارای ارزش هستند چرا که این برند شدن می تواند سرمایه برای منطقه ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه جوانان امروزی دنبال نام و نان هستند، بیان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی باید سرمایه را مدنظر قرار داد و از پتانسیل ها به خوبی بهره گرفت، وقتی در سطح ملی ورزشکار قهرمان داریم و می توانیم با برگزاری کلاسهای آموزشی برای شهرستان کسب درآمد کنیم، چرا اجازه هدر رفت این برآیند ورزشی را می دهیم.

سپهر کمک به عرصه ورزش را بسیار حایز اهمیت خواند و عنوان کرد: نباید همه قصورها و مشکلات را پشت تحریم پنهان کنیم چرا که یک بخش از مشکلات به تحریم ها بر می گردد اما بخش دیگر مربوط به سوء مدیریت و عدم نظارت خودمان است.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات با کمبودها و محرومیت ها هم می توان خود را بهتر نشان داد و باتوجه به اینکه اراده در جوانان وجود دارد باید یک چشم انداز پایداری در منطقه ایجاد کرد تا بتوان با کمترین امکانات به موفقیت رسید.

به اعتقاد سپهر اگر مبنا بر داشته ها به شرط سر و سامان دادن گذاشته شود می توان به پیشرفت رسید و آن پتانسیل ها و امکانات را به حرکت درآورد.

فرماندار قروه در ادامه با انتقاد از عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی ضعیف برخی از مسئولان، تأکید کرد: در امر ورزش گلایه ها بسیار است و آن طور که دیده می شود شفاف سازی برای اعتبارات پرداختی صورت نگرفته است لذا باید مقدار اعتبارات پرداختی به هیئت های ورزشی و نیز پرداخت حق سرانه ورزشی شهرستان قروه مشخص شود.

سپهر تبعیض در پرداخت سرانه ورزشی را غیرقابل قبول دانست و عنوان کرد: اعتباراتی که به هیئت های استانی به صورت کلی پرداخت می شود متأسفانه به قروه اختصاص نیافته است لذا در این زمینه اداره کل ورزش استان باید با شفافیت تمام پاسخگو باشد.

به گفته وی وقتی که شفافیت و پاسخگویی نباشد هیچ گونه کاری درست پیش نمی رود لذا دستگاه ها باید ضمن توجه به سال اقتصاد مقاومتی با حرکت در محور قانون یک شفافیت اطلاع رسانی را در حیطه کاری خود قرار دهند.

سپهر چارچوب اقتصاد مقاومتی را در اطلاع رسانی دقیق و درست دانست و یادآور شد: اگر اطلاع رسانی درست صورت گیرد جای گله ای باقی نمی ماند و باید دانست که با شفاف سازی ذهنیت ها آماده پذیرای شایعه نمی شود و در واقع راه علاج بستن فضای شایعه در جامعه شفافیت و اطلاع رسانی درست است.

وی مهیا کردن زمینه برای حضور خیرین در حوزه ورزش را امری ضروری خواند و گفت: تاکنون کاری که باید برای ورزش شهرستان صورت گرفته باشد محقق نشده است و با حرف هم نمی شود پیش رفت بلکه باید در عمل نشان داد که قدر ورزش را می دانیم.

سپهر یک بار دیگر با تأکید بر امر شفافیت اطلاع رسانی از جانب اداره کل ورزش و جوانان استان، بیان کرد: بی انصافی و بی عدالتی برای رسیدن به توسعه در ورزش محترمانه نیست چرا که حرکت در مسیر ورزش، پویایی جامعه را به همراه دارد و غفلت در این زمینه جایز نمی باشد.