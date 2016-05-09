کشته و زخمی شدن ۹ عضو «حشد الشعبی» بر اثر انفجار تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، دو بمب کارگذاشته شده در مسیر خودروی حامل نیروهای «حشد الشعبی» در جنوب بغداد پایتخت عراق منفجر شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این دو انفجار ۲ نیروی حشد الشعبی کشته و ۷ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

در همین ارتباط، یک منبع امنیتی گفت: بمب های کارگذاشته شده در مسیر خودروی حامل نیروهای حشد الشعبی در منطقه «اللطیفیه» منفجر شدند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد: نیروهای امنیتی عراق تمامی راه های منتهی به مکان وقوع انفجار را مسدود و مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده اند.

از سوی دیگر، در زمینه تحولات میدانی عراق، نیروهای امنیتی این کشور عملیات جدیدی را علیه تروریست های داعش در جنوب شهر موصل واقع در استان نینوا آغاز کرده اند.

گفته می شود که نظامیان عراقی در این عملیات منطقه ای در نزدیکی «قیاره» در جنوب موصل را هدف قرار داده اند.