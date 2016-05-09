توجه به ورزش باعث کاهش معضلات اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پروندی صبح امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از هیئت های ورزشی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: به گفته مقام معظم رهبری امر به ورزش امر به معروف است و در راستای توجه به ورزش به عنوان زیرساخت سلامت جامعه در سال ۹۴ برای اولین بار حساب ورزش از سایر حسابها جدا شد.

وی با بیان اینکه باید نگرشی ارزشی به ورزش صورت گیرد، افزود: براساس ماده ۸ لایحه شهرداری، ۳ درصد از محل درآمد عوارض پرونده ها به عنوان حق ورزش صورت گرفت.

به گفته پروندی بالغ بر ۸۰۰ میلیون ريال به عنوان درآمد حساب ورزش واریز شده است که از این میزان ۲۳۵ میلیون ريال به ۲۰ هیئت فعال پرداخت گردید.

وی از بهره برداری سالن سقف بلند ناحیه منفصل قلعه با مشارکت سپاه قروه در دو ماه آینده خبر داد و بیان کرد: در زمینه ساخت و ساز در حال حاضر سالن چند منظوره شهرک امام خمینی در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر با هزینه کرد ۵ میلیارد ريال از جانب شهرداری قروه صورت گرفته است.

پروندی تجلیل از مدال آوران ورزشی با مبلغ ۳۰ میلیون ريال، خرید امتیاز باشگاه لیگ برتری فوتبال با مبلغ ۱۴۰ میلیون ريال را دیگر کارکردهای شهرداری در امر ورزش نام برد.

وی با اشاره به اینکه تمامی این هزینه ها نوعی سرمایه گذاری است، تصریح کرد: برای جلوگیری از هنجارها و کجروی ها توجه به ورزش بسیار حایز اهمیت است و باید دانست که کار برای ورزش ارزش نهادن به حوزه سلامت است.

مشکل ورزش از ماده ۸۸ و جیب خالی مردم است

در ادامه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قروه نیز گفت: جایگاه ورزش در این شهرستان باتوجه به ظرفیتهایی که دارد مطلوب نیست و لیاقت ورزشکاران قروه خیلی بالاتر از اینهاست.

مسعود فریدونیان با بیان اینکه توقعات ورزشکاران بالا نیست بلکه به دنبال احقاق حق خود هستند، افزود: ورزش عاملی برای تحرک جامعه، شادی و نشاط اجتماعی است و می تواند نقش مهمی در هویت و انسجام ملی ایفا کند لذا تلاش برای رفع مشکلات در عرصه ورزش بسیار باید مدنظر قرار گیرد.

فریدونیان در ادامه به بیان آماری حوزه ورزش شهرستان پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر تعداد ورزشکاران سازمان یافته ۳ هزار و ۵۰۰ نفر می باشد که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر آقایان و هزار نفر شامل بانوان می باشد، همچنین تعداد هیئتهای ورزشی به تفکیک بانوان ۱۵ و آقایان ۳۵ مورد است.

به گفته وی تعداد برگزاری مسابقات در سال گذشته با ۱۷۱ مورد، تعداد اعزامی به مسابقات و لیگ استانی ۷۲ مورد، تعداد میزبانی مسابقات استانی و کشوری ۴۹ مورد، تعداد اعزام به مسابقات منطقه ای، کشوری در رشته های مختلف ورزشی ۳۳ مورد، تعداد نفرات دعوت شده به اردوهای تیم ملی در رشته های فوتبال، کونگ فو، وزنه برداری، ووشو، بوکس، جودو و دوچرخه سواری ۱۰ مورد، اعزام به مسابقات بین المللی در رشته کاراته یک مورد بوده است.

فریدونیان با اشاره به اینکه ۴ تیم فوتبال شهرستان در تیمهای پایه فوتبال در لیگهای کشوری حضور یافته اند، از کسب مقامهای تیمی و انفرادی خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه در مقامهای تیمی استانی در میان آقایان ۱۱ تیم و در میان بانوان ۴ تیم به مقامهای اول تا سوم دست پیدا کرده اند، همچنین در مقامهای انفرادی استانی آقایان با ۱۱۷ مورد و بانوان با ۶ مورد سکوهای اول تا سوم را از آن خود کرده اند.

وی در ادامه در کسب مقامهای انفرادی کشوری و منطقه ای با گرفتن ردیفهای اول تا سوم، ۳۹ مورد را از آن آقایان و ۲۳ مورد را شامل بانوان و در خصوص اعزام و میزبانی کلاسهای مربیگری و داوری ۳ مورد را شامل آقایان دانست.

فریدونیان تعداد مربیان در منطقه را ۱۹۲ نفر شامل بانوان و آقایان اعلام کرد و تأکید کرد: از این تعداد ۱۲۰ نفر در سطح درجه ۳، ۵۵ نفر در سطح درجه ۲، ۱۰ نفر در سطح درجه یک، ۲ نفر در سطح ملی و ۵ نفر در سطح بین المللی می باشند.

وی همچنین تعداد داوران بانوان و آقایان را ۱۳۸ نفر خواند و تصریح کرد: از این تعداد نیز ۹۵ نفر در سطح درجه ۳، سطح درجه ۲ با ۲۸ نفر، سطح درجه یک شامل ۵ نفر، سطح ملی ۸ نفر و سطح بین مللی با ۲ نفر می باشند.

به گفته فریدونیان تعداد باشگاه های فعال شهرستان در رشته های فوتبال، کشتی، بدنسازی، کونگ فو، آیروبیک، یوگا، بیلیارد و کاراته ۲۳ باشگاه است.

وی بزرگترین مانع در ورزش شهرستان را به ماده ۸۸ دانست و عنوان کرد: در ماده ۸۸ باید سالنهای ورزشی به بخش خصوصی واگذار گردند و این در حالی است که این مسئله در مناطق محروم پاسخگو نمی باشد و مردم توانایی هزینه در این زمینه را ندارند لذا باید راهکاری اساسی برای این مشکل منظور شود که اگر بدین صورت پیش برویم باید ورزش قروه را تعطیل کنیم.

فریدونیان در خاتمه تعداد سالنهای واگذار شده به بخش خصوصی را ۱۰ مورد اعلام کرد.

همچنین سرپرستان هیئت های ورزشی شهرستان هر کدام به نوبت مشکلات خود را بیان کرده و خواستار رسیدگی به دغدغه ها و چالشهای پیش رو بودند. گفتنی است اکثر دیدگاه های این افراد از نظر کمبود منابع مالی، بی توجهی به ورزش منطقه توسط استان، نداشتن برنامه برای ایجاد انگیزه در ورزشکاران و ... بود که مطرح و ارائه گردید.

شایان ذکر است در انتهای این مراسم از سرپرستان هیئتهای ورزشی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.