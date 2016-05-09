به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی‌زاده صبح دوشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره ملی کوچ عشایر تصریح کرد: فعالیت‌های عمومی زیرشاخه اقتصاد کشاورزی عموماً اقتصاد تنزیلی است و ظرفیت آن کمتر است.

وی افزود: برای جوامع روستایی و عشایر ایجاب می‌کند که در کنار اقتصاد تنزیلی، زمینه‌های اقتصاد تکمیلی معرفی شود تا خانواده‌ها در جغرافیای زیستی خود بمانند و علاوه بر این گردش اقتصادی آن ها فعال شود.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان از جمله اقتصادهای تکمیلی، اقتصاد گردشگری است که در خود استان ظرفیت‌های قابل‌توجهی می‌توان برای آن تعریف کرد و لازم است چنین نگاهی به ویژه در بخش عشایری استان تقویت شود.

حاجی‌زاده با اذعان به اینکه جشنواره کوچ عشایر از سال‌ها قبل در استان اردبیل برگزار می‌شد و چند سال با وقفه همراه شده است، متذکر شد: در دور ششم جشنواره لازم است اقتصاد تکمیلی به جامعه عشایر و روستایی متصل شده و از جشنواره به این منظور استفاده شود.

وی اولویت برنامه‌هایی ازاین‌دست را حفاظت زیست کره دانست و تأکید کرد: جامعه عشایر از جمله جوامع موفق انسان و محیط است و با مشکلات امروز جوامع صنعتی می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق و مدل عمل کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با ذکر مثالی به احیای جوامع انسان- محیط در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: در چنین جوامعی صنعت و ماشین‌آلات صنعتی، کود و سم کشاورزی از جامعه روستایی خارج شده و شیوه کاملاً سنتی و بومی محلی جایگزین می‌شود.

حاجی‌زاده افزود: به جای افزایش تولید با کود، در چنین جامعه‌ای محصول ارگانیک تولید شده و به چند برابر قیمت به فروش می‌رسد و از سویی زمینه‌های حضور گردشگران و بازدید آن ها فراهم می‌شود.

وی معتقد است در جشنواره‌هایی از جمله جشنواره کوچ عشایر نیز باید به چنین رویکردی و چنین اقتصادی اندیشید و از ظرفیت‌های موجود در استان به شکل بهینه استفاده کرد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان کوچ عشایر جاذبه قابل‌توجهی برای ساکنان جامعه صنعتی است و می‌توان در چنین جشنواره‌هایی زمینه جذب سرمایه‌گذاران و آژانس‌های خدماتی را فراهم ساخت.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی این جشنواره به آژانس‌های خدماتی اضافه کرد: با توجه به اینکه هنوز ظرفیت‌های اکوتوریسم استان برای حجم انبوه گردشگر فراهم نیست، لازم است در فرصت این جشنواره زمینه معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود.

حاجی‌زاده به ضرورت بهره‌گیری از مشارکت سمن‌ها و مراکز علمی نیز اشاره کرد و متذکر شد: در جشنواره امسال تلاش بر این خواهد بود، ظرفیت‌های اقتصاد گردشگری عشایر استان معرفی شود.