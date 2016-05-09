ساخت ۱۸ مدرسه‌ برکت در مناطق محروم خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیگی افزود: این ۲۶ مدرسه با ۱۳۹ کلاس درس که مقاطع مختلف تحصیلی را در بر میگیرند، در مناطق محروم و روستاهای اطراف قائن، بیرجند، فردوس، زیرکوه، بشرویه، درمیان، طبس، نهبندان و مهرشهر واقع هستند. اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بنیاد برکت برای ساخت این مدارس بالغ بر ۱۱۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال است.
وی ضمن تقدیر از فعالیتهای خیرخواهانه و محرومیتزدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد برکت در استان محروم خراسان جنوبی گفت: امیدواریم به زودی عملیات ساخت مدارس در حال اجرا به اتمام برسد و در اختیار دانشآموزان محروم این استان قرار گیرند.
مدیرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي در خصوص ساخت مساجد برکت در این استان نیز اظهار داشت: بنیاد برکت برنامه ساخت ۱۴ مسجد را در استان در دست اجرا دارد که ۵ باب از این تعداد در روستاهای اطراف بیرجند، زیرکوه و خوسف افتتاح شده و در اختیار مردم مؤمن این مناطق قرار گرفتهاند. تعداد ۹ مسجد نیز در مناطق محروم و روستاهای اطراف نهبندان، طبس، درمیان، سرایان، بشرویه، قائن، بیرجند و سربیشه در دست ساخت قرار دارند. مجموع اعتبار در نظر گرفته شده توسط بنیاد برکت برای ساخت این ۱۴ مسجد بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال است. بنا به گفته وي مطابق پیشبینیهای انجام گرفته ۲ مسجد از مساجد در دست ساخت تا اعیاد نیمهی شعبان افتتاح خواهند شد.
به گفته بیگی، این استان به دلیل پراکندگی بالای روستاها و مهاجرت روستاییان به اطراف شهرها از جمله بیرجند مشکلات زیادی در تأمین مدارس و دیگر فضاهای آموزشی و فرهنگی لازم دارد.
وی با اشاره به برآوردهای دقیق انجام گرفته توسط این اداره کل درخصوص کمبود سرانهی آموزشی، گفت: اگر بخواهیم مدارس دونوبته را یک شیفت کنیم و مدارس مورد نیاز پروژههای مسکن مهر ساخته شود و حاشیه شهرها را تحت پوشش قرار دهیم، نیاز به ۱۲۶۰ کلاس دیگر داریم که باید در این زمینه با کمک همه از جمله دولت، خیرین مدرسهساز و بنیاد برکت این خلأ را جبران کنیم.
مدیرکل نوسازي مدارس خراسان جنوبي ادامه داد: این در حالی است که بر اساس همین برآوردهای کارشناسی مشخص شده ۱۳۸۰ کلاس درس غیرمقاوم و فرسوده در استان خراسان جنوبی وجود دارد که باید آنها نیز نوسازی شوند.
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