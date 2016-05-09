به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص بررسی های ایران و روسیه درباره جلوگیری از نقض آتش بس در سوریه و آخرین مذاکرات این دو کشور درباره سوریه اظهار داشت: به طور طبیعی رایزنی های مستمری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در ارتباط با روابط دو جانبه و همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی در جریان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در آخرین گفتگوها که بین مقامات وزارت امور خارجه ایران و روسیه انجام گرفت، تحولات صحنه سوریه و تحولات عمومی منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بر اساس نشست های وین در سوریه اعلام آتش بس شده است و ساز و کاری در این توافقات پیش بینی شده بود که آتش بس مراعات شود و به نوعی مورد نظارت قرار گیرد.
تروریستها در سوریه به آتشبس ملتزم نیستند
وی افزود: در ابتدا گفتیم که یکی از مشکلات اساسی طرح های صلح و آشتی در سوریه این است که یک طرف بحران سوریه یعنی دولت سوریه، آدرس مشخصی دارد و می بایست به تعهدات خود متعهد باشد که قابل رسیدگی هم هست، اما طرف مقابل به دلیل اینکه آدرس مشخصی ندارد، عملا تضمینی برای اینکه توافقات صورت گرفته را مراعات کند، وجود ندارد.
جابری انصاری به تحولاتی که از اعلام آتش بس تا به امروز در سوریه رخ داده است، اشاره کرد و ادامه داد: این اتفاقات پیش بینی و ارزیابی های ما را که التزامی از سوی جریان های معارض و گروه های مسلحی که بر علیه دولت سوریه فعالیت می کنند، در زمینه آتش بس وجود ندارد، تایید می کند؛ این یکی از مشکلات اساسی است که روند صلح در سوریه و پیگیری توافقات صورت گرفته در نشست های بین المللی را با مشکل مواجه می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رایزنی های بین ایران و روسیه و کشورهای دیگر در حال پیگیری است.
ارائه گزارش کمیته پیگیری برداشت از حساب ایران امروز به شورای عالی امنیت ملی
وی در خصوص آخرین وضعیت برداشت دو میلیارد دلار از حساب های ایران در آمریکا تصریح کرد: کمیته ای که برای بررسی موضوع دو میلیارد تشکیل شده بود، جلسات و بررسی های خود را انجام داد و نتیجه بررسی های خود را به رئیس جمهور ارائه دادند. امروز هم در جلسه شورای عالی امنیت ملی این گزارش ارائه شده و یا در حال ارائه است. بعد از جلسه شورای عالی امنیت ملی نتیجه بررسی های کمیته کشوری و اقداماتی که صورت گرفته، در قالب یک بیانیه ارائه خواهد شد.
جابری انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سفر نخست وزیر ژاپن به ایران چه زمانی انجام خواهد شد، گفت: سفر نخست وزیر ژاپن در دستور کار دو کشور است و به تاریخ آن به محض نهایی و قطعی شدن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: همسر نخست وزیر ژاپن برای شرکت در اجلاسی در تهران به سر می برد و به زودی تاریخ نهایی سفر رسمی نخست وزیر ژاپن به ایران نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خصوص تاثیر دیدارهای آقای ظریف در نیویورک بر روند اجرای تعهدات طرف مقابل در برجام اظهار داشت: مجموعه گفتگوهایی که در حاشیه سفر آقای ظریف به نیویورک انجام شد، دو گفتگو با وزیر امور خارجه آمریکا صورت گرفت که بحث اصلی این گفتگوها آخرین وضعیت اجرای برجام و به طور مشخص بندهای مربوط به فعالیت های بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران بود.
جابری انصاری اضافه کرد: در دور اول این گفتگوها وزیر امور خارجه آمریکا مواضع دولت آمریکا را اعلام کردند و دستور کار اصلی این گفتگوها این مسئله بود. با جدیت نتایج عملی برجام را در این گفتگوها دنبال می کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: فضای سیاسی و فشارهایی که در کشورهای غربی و آمریکا انجام می شود، در دستور کار وزارت امور خارجه است و دستگاه دیپلماسی کشور در تلاش است هر چه سریعتر این مشکلات بانکی برطرف شود و امکان استفاده بهینه جمهوری اسلامی ایران از نتایج عملی توافق برجام هر چه بیشتر فراهم شود. این مسیری است که ممکن است زمان بر باشد، اما قطعا مسیر پیش روی ما خواهد بود و ملت ایران با اراده ای که در تثبیت حقوق و منافع خود دارد، دولت ایران به نمایندگی از این ملت در همین مسیر منافع کشور را دنبال خواهد کرد.
جابری انصاری اظهار داشت: بارها اعلام کرده ایم سیاست مبتنی بر استفاده ابزاری از تروریسم در تحولات منطقه سیاست عقیمی است و نتایج معکوسی را به دنبال داشته است.
وی افزود: مشخص است که جریان های تروریستی در کل منطقه حضور دارند و مایلند اوضاع منطقه را به هم ریخته اما نقش آفرینی آنها به نفع هیچ یک از بازیگران منطقه ای و بین المللی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: ممکن است در مقاطع خاصی وجود این جریان ها از سوی برخی مورد بهره برداری قرار بگیرد اما اینها از جمله مسائلی است که تبعات و نتایج راهبردی و درازمدت داشته و ما در تمام گفتگوهای خود با کشورهای مهم منطقه بر این موضوع تاکید کردیم و همواره بنده اعلام کردم توقع ما از دوستان و همسایگان این است که این مسائل را با نگاه راهبردی مورد اهتمام قرار دهند و اجازه ندهند که جریان های تروریستی که به دنبال بر هم زدن اوضاع هستند در پیگیری اهداف خود موفق شوند.
جابری انصاری ادامه داد: موفقیت تروریست ها عملا بر ضد منافع همه ملت ها و دولت های منطقه خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: امیدواریم که فهم مشترک نسبت به پدیده مساله تروریسم که در مسیر شکل گیری است هر چه زودتر بین همه کشورهای منطقه حاصل شود و امکان برخورد و رویارویی درست با این پدیده فراگیر فراهم شود و تروریست ها فضای تنفسی در منطقه پیدا نکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعلل عربستان در پاسخگویی به مساله حج امسال اظهار داشت: در جلسه شورای عالی حج آخرین وضعیت تحولات مرتبط با حج را بررسی شد و کارشکنی دولت عربستان سعودی برای بررسی اقدامات مربوط به مساله حج تا این لحظه ادامه داشته است.
وی ادامه داد: اگر این روند کارشکنی سعودی ها تا روزهای آتی که آخرین زمان برای پیگیری مسائل حج است ادامه پیدا کند این دولت عملا سد راه اعزام زائران و حجاج بیت الله الحرام از سوی ایران شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما تا آخرین لحظات امیدواریم که عربستان از سیاست و رویه اشتباه خودش دست برداشته و به وظایف طبیعی و بدیهی خودش به عنوان میزبان مراسم حج متعهد باشد.
جابری انصاری ادامه داد: اگر این روند تا روزهای آتی ادامه پیدا کند متاسفانه عملا امکان اعزام زائر از ایران فراهم نخواهد بود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تحولات اخیر در ترکیه و استعفای نخست وزیر آن کشور اظهار داشت: تحولات داخلی ترکیه مرتبط با آن کشور است و ما بنا نداریم در خصوص مسائل داخلی کشورها اظهار نظر کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنچه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است تاکید بر گسترش همکاری ها با همسایه بزرگ غربی ایران، ترکیه است و امیدوار هستیم تحولات این کشور در مسیر قانونی آن و مطابق با خواست مردمش پیش برود.
جابر انصاری ابراز امیدواری کرد زمینه گسترش همکاری ها میان ایران و ترکیه در مقاطع آتی و شرایط فعلی هر چه بیشتر فراهم گردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بازگشت اشیای عتیقه ایران از فرانسه از چه کانالی صورت گرفته است و آیا پیگیریهایی برای مابقی اموال بلوکه شده ایران در آمریکا نیز صورت خواهد گرفت؟ اظهار داشت: در پی رایزنیهایی که بین دو طرف از مدتی قبل صورت گرفته بود در یکی دو هفته اخیر بخشی از اشیای به سرقت رفته از جمهوری اسلامی ایران توسط دولت آمریکا در اختیار طرف ایرانی یعنی وزارت امور خارجه قرار گرفت و دیروز طی مراسمی به طور رسمی این اشیای تاریخی و باستانی در اختیار رئیس محترم موزه ملی ایران قرار گرفت.
جابری انصاری در ادامه گفت: اقداماتی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده مشخص است و دستور کار ثابت ما پیگیری برای احقاق حقوق ملت ایران است؛ همانطور که بارها اعلام کردهایم دولت آمریکا را مسئول میدانیم و دیر یا زود این دولت باید به وظایف بینالمللی خود در زمینه روابط با کشورهای دیگر عمل کند. از همه روشهای قانونی و سیاسی لازم بر اساس بررسیهایی که صورت گرفته در جهت تحقق منافع ملت ایران استفاده خواهد شد.
واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه
وی در خصوص حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گفت: وضعیت فلسطین به شکل عمومی و وضعیت غزه به شکل خاص از نمونههایی است که آزمایشگاه عملی تمام شعارها و ادعاهای بزرگی است که همواره در جهان مطرح میشود. تمامی شعارهای مطرح در سطح بینالمللی در ارتباط با حقوق بشر، استقلال و حاکمیت ملی کشورها، حقوق ملتها در حق تعیین سرنوشت و مسائل دیگر در ارتباط با پتانسیلهای بینالمللی ناظر بر شرایط جنگی و اشغال، همه این مطالب کنوانسیونها، اصول و موازین بینالمللی، شعارها و برنامههای سیاسی و ارزشهایی که در جهان مطرح میشود و به عنوان ارزشهای بشری به آن اشاره میشود، در آزمایشگاه عملیاتی فلسطین در طول چند سال گذشته به سُخره گرفته شده است و تمامی این موازین و ارزشها روزانه لحظه به لحظه و ساعت به ساعت نقض شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه، بدیهیترین نیاز انسان امروزی را زندگی در شرایط عادی عنوان کرد و گفت: این انسان حق تعیین سرنوشت و حقوق پایه و اساسی دیگری دارد که دائماً توسط رژیم صهیونیستی نقض میشود. غزه سالها است که در یک محاصره ضد انسانی گرفتار است و متأسفانه دولتهای منطقه، دولتهای اسلامی و دولتهای فلسطین هم که باید بیشترین نقش را در این زمینه ایفا کنند، به دلیل گرفتاریها و درگیریهای منطقهای و غیردرستی که در سطح منطقه در جریان است و دائماً به آن دامن زده میشود، کمترین توجه را به مسئله فلسطین و حقوق ملت فلسطین دارد.
وی مسئله فلسطین را لکه ننگی بر جبین انسان معاصر دانست و افزود: سیاست بینالمللی، اقدامات رژیم صهیونیستی در خصوص بمباران مناطق مختلف در غزه، دستگیری و بازداشت بیرویه و غیرقانونی فلسطینیان و اقدامات مستمر در قدس اشغالی در سرزمینهای اشغالی فلسطین همواره در حال تکرار است و متاسفانه هیچگونه اقدام بینالمللیای از سوی کسانی که مسئولیت صلح و ثبات بینالمللی را بر عهده دارند، انجام نمیشود؛ از سوی کشورهای منطقه نیز همینطور است.
جابری انصاری در خصوص اینکه آیا جنگی در نوار غزه در پیش خواهد بود یا خیر؟ تصریح کرد: متأسفانه اقدامات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض تمامی موازین بینالمللی وجود دارد؛ تا هنگامی که این وضعیت در فلسطین ادامه دارد، منطقه و فلسطین دائماً در حال حدوث و جنگهای جدید است. امیدواریم وجدان انسان معاصر و مسئولیتشناسی رهبران، مسئولان و نخبگان کشورهای اسلامی در جهت اقدامات مشترک برای مقابله با رژیم صهیونیستی، حل بحرانها و تناقضات موجود در منطقه و حرکت به سمت اتحاد و اتفاق نظر در مقابله با رژیم صهیونیستی و اقدامات توسعهطلبانه آن و همینطور اقدامات جریانهای تروریستی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید کردهاند، فراهم شود.
نظر وزارت خارجه در مورد مجلس جدید
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال که وزارت خارجه چه تمهیداتی را برای تعامل با نمایندگان جدید مجلس اندیشیده است و چه انتظاراتی از نمایندگان دارد؟ خاطرنشان کرد: ساز و کارهای قانونی در قانون اساسی ما و قوانین کشور در ارتباط با ضوابط قوای مختلف کشور به ویژه مجلس شورای اسلامی وجود دارد. همکاری بین وزارت امور خارجه با مجلس شورای اسلامی، همکاری مستمری است که در مقاطع مختلف ادامه داشته و قبلاً اعلام کردهایم امیدواریم که با مجلس شورای اسلامی در دوره جدید این همکاری و تعامل در خدمت منافع ملی ایران و اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران به طور جدیتر و شفافتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه و دولت آمادگی کامل برای تعامل و نشستهای دیگری را دارد. نشستهای اخیر نمادی از آمادگی کامل وزارت خارجه برای حرکت در مسیر تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی برای خدمت به منافع ملت ایران است.
جابری انصاری درباره نشست آینده در وین برای حل بحران سوریه و اینکه آیا آقای ظریف در این نشست حضور پیدا خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: رایزنیها برای برگزاری دور جدید نشست بینالمللی در خصوص سوریه در جریان است و این مسئله به جمهوری اسلامی ایران نیز منتقل شده است و در حال بررسی آن هستیم. ما عضو فعال کمیته بینالمللی سوریه بودهایم و بر اساس سیاستهای سابق کشور که تأکید بر حل سیاسی بحران سوریه بوده است، در آن روند مشارکت کردهایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این کمیته مواضع خود را اعلام کردهایم و هم در گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف بر این مسئله تاکید کردهایم و در همین مسیر راه را ادامه خواهیم داد. موفقیت ایده مطرح شده و مصوبات تصویب شده در نشستهای بینالمللی در ارتباط با سوریه منوط بر این است که مشکلات موجود در ارتباط با آتشبس، دولت وحدت ملی، گفتگوهای سوری ـ سوری و حرکت در مسیر رجوع به آرای ملت سوریه محقق شود. جمهوری اسلامی ایران با ادامه سیاست اصولی خود با موضوع نشستهای بینالمللی در خصوص سوریه تعامل خواهد کرد.
مقتدی صدر در مقطع اخیر هیچ سفر رسمی به ایران نداشته است
وی در خصوص سفر مقتدی صدر به جمهوری اسلامی ایران، گفت: جناب آقای مقتدی صدر در مقطع اخیر هیچ سفر رسمیای به جمهوری اسلامی ایران و دیدارهای رسمی نداشته است. برخی از بستگان وی در شهرهای ایران سکونت دارند و رفت و آمدهای مستمری از سوی ایشان در مقاطع مختلف به ایران انجام شده و این به شکل غیررسمی بوده است.
جابری انصاری در پاسخ به این سؤال که به غیر از ایمیل زدن، ما چه ابزار فشاری برای اجرای تعهدات طرف مقابل داریم؟ خاطرنشان کرد: در توافقات بینالمللی و در سطح بینالملل، الزام به اجرای توافقات وجود دارد؛ یعنی اگر توافق بینالمللیای صورت گرفت، آیا از همان ضمانت اجراهایی که در حقوق داخلی، قوانین برای اجرای قوانین پیشبینی میکند، برای اتباع یک کشور یا ملت برخوردار است یا نیست؟ واقعیت این است بین آن چیزی که در قوانین بینالملل و سیاست بینالملل وجود دارد با آن چیزی که آرزو و آرمان دولتها، ملتها و نخبگان جهانی در طول دهههای گذشته بوده است، فاصله وجود دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آرمانی که بر اساس آن جامعه ملل و پس از آن سازمان ملل شکل گرفت، حرکت به سوی نوعی دولت جهانی بود که مسائل بین دولتها و ملتها را ساماندهی میکند و آن را ضابطهمند و قانونمند خواهند کرد. ضمانتهایی که در سطح حقوق داخلی برای اجرای قوانین بینالمللی وجود دارد، در سطح بینالمللی پیشبینی میشود. مسیری که در دهههای گذشته طی شده، حرکت به سوی وصول این نقطه بوده است اما این حرکت، یک حرکت بسیار کندی بوده و همچنان توافقات بینالمللی در میزان ضمانتهایی که در حقوق داخلی از آن برخوردار هستند، برخوردار نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه در موضوع خاص برجام، ساز و کارهایی هم در داخل ایران برای نظارت بر اجرای آن پیشبینی شده است، گفت: مهمترین وظیفه هیأت نظارت بر برجام این است که موارد نقض برجام و نقض تعهدات را به شکل مستقل جمعبندی کرده و در مسیر گردش کشوری برای تصمیمگیری ارائه کند. این هیأت عالی در حال کار کردن است و جلسات منظمی را در فواصل مشخص شده دارد.
جابری انصاری ادامه داد: در متن برجام، ساز و کار دیگری که پیشبینی شده است، هیأت طرفهای برجام است و کمیسیون مشترکی پیشبینی شده که همه طرفهای برجام در آن عضو هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور دارد. این کمیسیون مشترک وظیفه نظارت بر روند اجرای برجام را دارد و با درخواست جمهوری اسلامی ایران، این کمیسیون شکل گرفته است و روند اجرای برجام را نظارت خواهد کرد.
سیاست های ایران جزیرهای نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه با طرح این سؤال که در این کمیسیون با توجه به اینکه چند کشور در آن حضور دارند، آیا راهی برای کسب منافع ملی ما خواهد بود یا خیر؟ ادامه داد: آنچه ضمانت تحقق منافع ملت ایران است، اراده ملت و دولت ایران در ایستادگی بر حقوق پایه و پیگیری منافع خود است؛ در روابط بینالملل هیچ نهاد تضمیندهنده قاطعی وجود ندارد و همه ساز و کارهای موجود، ساز و کارهای نسبی است.
وی ایستادگی ملت ایران را ضامن تحقق منافع ملی عنوان کرد و افزود: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، سیاست جزیرهای نیست و دولت جمهوری اسلامی ایران، سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.
وقایع خانطومان را نقض آشکار آتشبس از سوی تروریستهاست
جابری انصاری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از وقایع خانطومان و مشاهده سلاحهای ترکیهای در این اتفاقات، موضع جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با شهادت برخی از هموطنانمان در این حوادث چیست؟ گفت: حادثه اتفاق افتاده در خانطومان، یک صحنه از مجموعه صحنههای جاری در بحران سوریه است. جنگ قواعد حاکم بر خود را دارد و برخی از مستشاران ایران هم در صحنه نبرد و نزدیک صحنه نبدر حضور داشتند و در حوادث خانطومان به شهادت رسیدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، این اتفاق را شاهد بر این مسئله دانست که ساز و کار دقیق ناظر بر آتشبس در سوریه پیشبینی نشده است و افزود: یک سر این آتشبس، دولت سوریه است و باید متعهد به شرایط آن باشد و طرف مقابل صحنه سوریه که بخشهایی از خاک این کشور در اختیار آنهاست که به هیچ یک از ضوابط و موازین بینالمللی توجه نمیکند. آنها به دنبال بر هم زدن صحنه هستند و راهکار سیاسی را قبول ندارند.
وی با بیان اینکه گروههای تروریستی در سوریه بر آتش این بحران دمیدهاند و منافع خود را در ادامه آن میبینند، گفت: طبیعتاً آنها به هیچ یک از توافقات بینالمللی وفادار نیستند؛ این یکی از مشکلات اساسی موجود در توافقات است و تعهد طرف مقابل باید مشخص شود و اینکه چه کسی ضمانت اجرای آن است.
جابری انصاری، وقایع خانطومان را نقض آشکار آتشبس از سوی تروریستها برشمرد و تصریح کرد: مبنای این اتفاق این است که آتشبس عملاً با مشکلاتی مواجه است. اگر آتشبس فرصتی برای تجدید قوای این گروههای تروریستی باشد، طبیعتاً با مشکل اساسی روبرو خواهد بود و روند صلح و آشتی در سوریه مسیر خود را طی نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تأکید میکنیم تا زمانی که ساز و کارهای لازم برای پشتیبانی از توافقاتی که صورت میگیرد در زمینه آشتی ملی و آتشبس فراهم نشود، امکان حرکت جدی به سوی آشتی ملی فراهم نخواهد بود. استفاده ابزاری از گروههای تروریستی به ضد خود تبدیل خواهد شد؛ حتی اگر در کوتاه مدت فوایدی که برای برخی از بازیگران دارد، محقق شود؛ ادامه این مسئله علیه تمام دولتها و دولتهای منطقه خواهد بود.
در طول مذاکرات پیشنهاد طرف مقابل برای مذاکرات موشکی پذیرفته نشد
وی در خصوص انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه دولت آمریکا دسترسی ایران به دلارها پس از آغاز گفتگوهای موشکی را فراهم خواهد کرد، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئله موشکی کشور روشن است و در تمام طول مذاکرات نیز پیشنهاد طرف مقابل برای مذاکرات موشکی پذیرفته نشد و این جزو سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران است.
جابری انصاری با بیان اینکه تکرار مواضع و سیاستهای طرف مقابل هیچ تغییری در سیاست ثابت و اصولی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: منظومه دفاعی کشور و منظومه موشکی جزء نیازهای طبیعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران است و در این خصوص مسئلهای خارج از گفتگو و توافق با هر بازیگر و دولت دیگری در سطح منطقه و جهان خواهد بود؛ این منظومه کاملاً دفاعی است و ایران در بیش از یک سده اخیر ثابت کرده است که سیاستهای دفاعی دارد و بر علیه هیچ دولتی، اقدامی انجام نداده است و بالعکس دائماً در معرض خطر و هجوم کشورهای دیگر قرار داشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تجربه ایران در جنگ تحمیلی افزود: این تجربه راهنمای سیاستهای کشور در زمینه منظومه دفاعی خواهد بود و هیچگونه تغییری در این سیاست ثابت و اصولی اتفاق نخواهد افتاد.
وی در خصوص نظر جمهوری اسلامی ایران درباره تجزیه عراق گفت: خواسته جمهوری اسلامی ایران، استقلال وحدت و حفظ تمامیت ارضی عراق است که ضامن منافع آحاد مردم این کشور خواهد بود. ما معتقدیم که خطر اصلی که عراق و ملت عراق را تهدید میکند، خطر تروریسم و افراطگرایی است و امیدواریم نخبگان عراق و جریانهای سیاسی این کشور با درک این شرایط خطیر و توجه به مسئله اصلی که عراق را تهدید، این گفتگوهای ملی بین جریانهای مختلف کمک کرده و آن را تسهیل کند.
جابری انصاری در ادامه افزود: به دلیل شرایط خاص موجود در کشور عراق تأکید میکنم که ایران طرفهای عراقی را تشویق به رویکردهای قانونی و انجام گفتگوهای ملی برای حل و فصل اختلافات داخلی میکند. ایران معتقد است که حرکتهای قومی، ملی، حزبی و مذهبی، حلال مشکلات عراق نیست و نمیتواند در خدمت ثبات و امنیت این کشور قرار گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص گفتگوی یمنیها برای برقراری صلح در این کشور، اظهار داشت: مداخله گروههای خارجی فقط به بیشتر شدن بحرانهای جاری در منطقه منجر میشود. این موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. بحرانهای جاری باید از راه گفتگوهای بین طرفهای درگیر در مسیر راهحل سیاسی قرار بگیرد و مسئولیت دولتهای منطقه نیز این است که به آن کمک کنند.
وی تصریح کرد: ما از ابتدا طرفدار حل سیاسی بحران یمن بر اساس گفتگوهای سیاسی بودهایم. راهحل این است که زمینههای توافق بین ملت یمن فراهم شود و کشورهایی که با مداخله خود، وضعیت یمن را به این نقطه بحرانی رساندهاند و باعث تخریب زیربناهای ملت یمن شدهاند، به این سیاست پایان دهند. تسلیم شدن در مقابل گفتگوهای یمنی ـ یمنی، امکان موفقیت گفتگوها در درون یمن را محقق خواهد کرد.
نظر شما