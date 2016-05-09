هشدار برای آبگرفتگی در تهران و البرز/ صعود به ارتفاعات ممنوع!

یک پژوهشگر هواشناسی که چند روز پیش از سیلاب های جنوب غرب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از این سیلاب‌ها خبر داده بود اکنون برای استان تهران و برخی استان های کشور بارش های شدید پیش بینی کرده است.

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش در مصاحبه‌ای درباره بارش های سه شنبه این هفته در دامنه های جنوبی البرز هشدار داده شد، اما اینک با اطمینان بیشتری باید گفت برای سیلاب های محلی و آبگرفتگی در دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق مرکزی آماده شوید.

این پژوهشگر درباره آبگرفتگی و سیلاب های محلی در برخی استان ها طی روز سه شنبه گفت: چند روزی است که گذر امواج ناپایدار و همراهی جریانهای مرطوب همرفتی، سبب بارش های زودگذر در مناطق مختلف کشور شده است.

به گفته وی از فردا سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، بر شدت و گستردگی ناپایداری ها در کشورمان افزوده می شود که اوج این ناپایداریها در دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق مرکزی یعنی استان هایی مانند تهران، البرز، قزوین، مناطقی از زنجان، مناطقی از شرق سمنان، مناطقی از استان قم، مناطقی از استان مرکزی و مناطق شمالی و شرقی استان اصفهان خواهد بود که سبب جاری شدن سیلابهای محلی، آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودهای فصلی خواهد شد.

مرادی با هشدار به ساکنان این مناطق گفت: از فردا بعدازظهر تا شب هموطنان ساکن در این استان ها باید منتظر بارش شدید رگباری، وزش باد های شدید، آذرخش های سهمگین و در برخی مناطق ریزش تگرگ های کم سابقه باشند با این پیش فرض از حضور در فضای باز، نزدیک شدن به حاشیه رودها، آبراهه ها و یا صعود به ارتفاع ها جدا خودداری کنید.

این پژوهشگر آماده شدن شهرداری ها، به خصوص شهرداری پایتخت و استان البرز را از همین امروز خواستار شد و گفت: فردا عصر و شب بارش های شدید و کم سابقه ای در پایتخت رخ می دهد و بی شک این بارش سبب آبگرفتگی و مشکلات زیادی در پایتخت خواهد شد.