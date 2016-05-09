به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، بزرگداشت زنده یاد مهرداد اوستا، عصر دیروز یك‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور چهرهای شاخص ادبی، در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم كه به مناسبت سالگرد درگذشت این شاعر معاصر تشكیل شده بود، افرادی همچون محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، علیرضا قزوه مدیر مركز آفرینش های ادبی حوزه هنری، محمود حبیبی كسبی، سهیل محمودی، عبدالجبار كاكایی، مرتضی امیری اسفندقه و بسیاری از شاعران دیگر و همچنین خانواده زنده‌یاد اوستا حضور داشتند.



در ابتدای این نشست، محسن مومنی شریف با تاكید بر فضل و جایگاه ادبی استاد اوستا، گفت: احساس می كنم نسبت به استاد اوستا و جایگاه او غفلت شده، از این بابت به سهم خودم از خانواده این شاعر عذرخواهی می كنم و امیدوارم چنین جلساتی مقدمه‌ای باشد برای اینكه با حضور اساتید، این حق ادا شود و او را بیش از پیش به جوانان معرفی كنیم.



رئیس حوزه هنری افزود: به دلایلی كه همه می دانیم، افرادی تصمیم گرفتند از زمانی كه استاد اوستا به انقلاب ایمان آورد و همراه مردم شد، او را نبینند، این ظلم در حق او انجام گرفت و شاید ما هم با سكوت و بی اعتنایی، به این تصمیم دامن زدیم.



وی با اشاره به اینكه هرگاه نام مهرداد اوستا به میان می آید از این ظلم غصه‌دار می شوم، گفت: من كتاب های او را خوانده و معتقدم از همگنان خودش چه در گذشته و چه در زمان حال یك سر و گردن بالاتر است. با این حال كمتر به ایشان پرداخته شده و نیاز است ویژگی های شخصیتی و ادبی او را معرفی كنیم.



مومنی شریف ضمن اشاره به ماجرای دیدار رهبر انقلاب و استاد اوستا، افزود: لازم است در انتشار آثار مهرداد اوستا فعال تر باشیم و در معرفی آثار این شاعر برای نسل جوان همت شود؛ چراكه او نه تنها یك شاعر بلكه استاد و اسوه اخلاق، رفتار و سلوك نجیبانه و متواضعانه‌ای بود كه باید سرمشق ما باشد.

نام استاد اوستا، برای ادبیات ایران نام بزرگی است

علیرضا قزوه، مدیر مركز آفرینش های ادبی حوزه هنری، هم در این نشست گفت: بی‌شك اگر بخواهیم تذكره‌ای از شعر انقلاب تدارك ببینیم، استاد مهرداد اوستا در صدر این تذكره قرار می‌گیرد.

علیرضا قزوه، با اشاره به اینكه زنده یاد مهرداد اوستا بر گردن همه ما حق استادی دارد، گفت: چند سال است كمتر از این شاعر بزرگ یاد شده و در حق او كوتاهی می شود، با این حال بر كسی پوشیده نیست كه او حق بزرگی بر گردن شعر انقلاب دارد.

مدیر مركز آفرینش های ادبی حوزه هنری تاكید كرد: نام استاد اوستا، برای تمام اهالی ادبیات ایران نام شناخته شده و بزرگی است و خوشحالیم كه امروز با حضور خانواده آن شاعر مرحوم، به مناسبت سالگرد درگذشت او در اینجا گرد هم آمده ایم تا خاطراتی از او بشنویم و باز هم از محضر این مرد بزرگ نكته هایی بیاموزیم؛ چرا كه بخشی از ادبیات ما را خاطراتی تشكیل می دهند كه لازم است در تاریخ ادبیات معاصر هم این خاطرات ثبت شوند.

وی همچنین افزود: بی شك اگر بخواهیم تذكره ای از شعر انقلاب تدارك ببینیم، استاد مهرداد اوستا درصدر این تذكره قرار می گیرد و خاطرات خوبی از او هست كه بسیار خواندنی هستند. با این حال، ای‌كاش زنده یاد اوستا امروز در كنار ما بود چرا كه علامه و چند دانشی بودن او امروز بیش از همیشه نیاز جامعه ادبی ماست.

قزوه همچنین تاكید كرد كه در آینده، حوزه هنری بیش از گذشته به این استاد شعر و فلسفه و موسیقی توجه نشان خواهد داد و یاد او را بیشتر از پیش زنده خواهد كرد.

نبودن استاد اوستا، خلاء بزرگی است

عبدالجبار كاكایی نیز با اشاره به لطافت طبع استاد اوستا بیان كرد: ما زمانی محضر استاد اوستا را درك كردیم كه سالكی نوپا بودیم و او مرشدی كامل. شاید در آن زمان زیاد احساس نمی كردیم كه بیش از این ها به این شخصیت شگرف نیاز داریم و تنها در حد رفع یك لغت یا نقد یك شعر به او مراجعه می كردیم، اما حالا می دانیم كه نبودن او چه خلاء بزرگی است.

این شاعر افزود: بداقبال بودیم كه زمانی صید این شیر شكاری شدیم كه آهوی كوچكی بودیم. او از جمله افرادی بود كه چنان عظمتی داشت كه حتی حضورش می توانست آموزنده باشد و درس های كوچك و بزرگی را مرهون این مرد بزرگ هستیم.

یاور همدانی، حسین اسرافیلی، علی انسانی، محمود اكرامی‌فر و شاعران دیگر نیز در ادامه این مراسم، درباره ویژگی های شعری و شخصیتی مهرداد اوستا سخن گفته و او را نمونه ای برای اخلاق دانستند.