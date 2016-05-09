به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان زنجان، افزود: به‌منظور کاهش آسیب‌ها و مدیریت بحران نیز در ۴۳۰ روستای استان زنجان هسته‌ها و گروه‌های امدادی روستایی تشکیل‌شده است.

وی اظهار کرد: در راستای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی، هسته‌های امدادی در روستاهای استان زنجان تشکیل‌شده و کمک‌کار خوبی در مواقع بحرانی در زمینه امدادرسانی است و هسته‌های امدادی در روستاها به‌محض وقوع حوادث در محل حادثه حضورداشته و همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با تأکید بر اینکه حادثه هیچ‌گاه خبر نمی‌کند، افزود: بنابر این باید آمادگی باشد تا در مواقع حوادث بتوانیم مدیریت کنیم.

طاهری با بیان اینکه باید در زمینه ارائه آموزش‌های امداد و نجات و تقویت آمادگی دستگاه‌های و نهادهای مرتبط در زمینه امداد و نجات تلاش شود، افزود: آمادگی رکن اصلی مقابله است بنابراین قبل از وقوع حادثه باید آمادگی وجود داشته باشد و در این میان اولویت مهم این نهاد پیشگیری و آمادگی است که با فعالیت‌های صورت گرفته تاکنون در تحقق این مهم بسیار موفق بوده ایم.

وی در ادامه از برگزاری طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان در استان زنجان خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر در سال جاری نسبت به تقویت هسته‌های امدادی روستایی برنامه‌های خوبی را در دستور کاری خود قرار داده است.