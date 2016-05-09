به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از محل احداث سوله آشیانه امدادی اردبیل تصریح کرد: بالگرد امدادی گنجایش پنج تن بار و ۲۰ نفر را دارد و می‌تواند در وضعیت بحرانی برای حمل بار مورداستفاده قرار گیرد.

وی افزود: این بالگرد به همراه بالگرد اورژانس هوایی استان می‌توانند در عملیات امداد و نجات همکاری کنند و اینطور نیست که وظیفه بالگرد امدادی، به مانند وظیفه تعریف شده اورژانس هوایی باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اختصاص شش هزار مترمربع زمین در کنار فرودگاه اردبیل، تصریح کرد: در صورت همکاری اداره راه و شهرسازی استان هفته آینده قرارداد زمین منعقد خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این ۱۳ تریلی سوله بالگرد تهیه شده است و بعد از انعقاد قرارداد زمین احداث آن آغاز می‌شود.

به گفته غیبی این پروژه ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه نیاز دارد که ۱۵۰ میلیارد ریال از آن برای خرید بالگرد اختصاص خواهد یافت و سازمان هلال‌احمر قول مساعد تخصیص بالگرد به محض اتمام سوله را مطرح کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اختصاص ۱۰ میلیارد ریال در سال گذشته برای این پروژه تأکید کرد: به دنبال اعتبارات عمرانی اجرای فونداسیون هستیم که نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال نیاز دارد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که سازمان هلال‌احمر اختصاص بالگرد را منوط به احداث سوله می‌داند، لازم است با همکاری دستگاه‌ها در سال جاری این سوله تکمیل و بالگرد مستقر شود.