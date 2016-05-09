فعالان قرارگاه جهادی امام رضا(ع) به دیدار علمای قم رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه دیدارها خلاصه‌ای از فعالیت‌های این قرارگاه در حضور مراجع و علما شرح داده شد كه نقطه نظرات مثبت علما را به دنبال داشت.

آیت‌الله العظمی علوی گرگانی در دیدار جهادگران، با بیان اینکه همکاری و تعامل داشتن، سلاح را از دشمن گرفتن و سبقت است، تصریح کردند: جهاد و کمک سیره اهل بیت و بسیار مطلوب است.

حجت الاسلام سید جواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی نیز در جمع صمیمانه جهادگران گفت: خداوند به شما توفیقی داده و شما را به جایگاهی رسانده که نیازهای مردم به شما منتهی میشود این منتی است و از این منت دست بر ندارید. باید بدانید کارهایی که انجام میدهید وقتی سازماندهی باشد آثار خودش را دارد. ما با نظم امور می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

در ادامه، جهادگران به دیدار حجت‌الاسلام محمدجواد فاضل لنکرانی رفتند.

فرزند مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل‌لنكرانی خاطرنشان کرد: انقلاب ما می‌طلبد در هر زمانی برنامه‌های جهادی تاثیرگذار و محکم در همه ابعاد داشته باشد. انتظار بود در این سالها همه دولتها طوری جهادی عمل میکردند که امروز نه از فقر و نه از محرومیت خبری باشد، به خصوص در شهرهای جنگ زده كشورمان.

اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله حسینی بوشهری از دیگر برنامه‌های جهادگران بود. مدیر حوزه‌های علمیه خطاب به جهادگران گفت: خوشبختانه این حرکت چند سالی شروع شده است و کسانی که در اردوهای جهادی حضور یافتند بسیار کار ارزشمندی را انجام داده اند. تأثیرات این کار را در نگاه معصومانه مردم نقاط محروم و دور دست كشور که با لبخند رضایت می‌بینیم، احساس می‌کنیم یک خلا جدی در جامعه وجود دارد و این خلا توسط جهادگران با انگیزه و مؤمن انشاالله از بین می‌رود.