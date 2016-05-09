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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

پرواز در دمای مریخ؛

گلایدر فضایی به پرواز درآمد

گلایدر فضایی به پرواز درآمد

یک شرکت هواپیماسازی اروپایی از گلایدر خود برای ثبت رکورد در ارتقاع رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ایرباس، گلایدر فضایی خود را با نام Perlan ۲ به پرواز در آورد. هدف از ساخت این گلایدر فضایی ثبت رکورد پرواز توسط هواپیمای بدون موتور به ارتفاع ۲۷ هزار و ۴۰۰ متر است.

از نکات قابل توجه در مورد این محصول جدید ایرباس، توانمندی پرواز در دمای منفی ۵۷ درجه سانتیگراد است یعنی شبیه به دمایی که در سیاره مریخ وجود دارد.

برای اجرای این پروژه ۷ میلیون دلار هزینه شده است و در ساخت آن از فناوری های نوین هوانوردی استفاده شده است.

از گلایدر فضایی Perlan ۲ می توان برای کارهای تحقیقاتی از جمله بررسی تغییرات اقلیمی زمین بهره برد.

کد مطلب 3620472
علیرضا کمندی

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