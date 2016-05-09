برگزاری کارگاه‌ آموزشی جشنواره تئاتر دانشگاهی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، اين کارگاهها با حضور محمدرضا علیاکبری و حامد اصغرزاده ۲ مدرس جوان و دانش آموخته تئاتر برگزار شد که فرصت مناسبی برای هنرجويان تئاتر منطقه اروند در جهت ارتقای دانش نظری و علمي آنها فراهم آورد.
کارگاه نظري آموزشی «به سوی طرح بوطيقای افلاطونی» در قالب يک کارگاه ۳ ساعته زير نظر حامد اصغرزاده در موزه هنرهای معاصر آبادان برگزار شد. اين کارگاه با پرسش «درام ايدهها از چه منظری بديل درام ارسطويی است؟» به عنوان موضوع، اهداف زير را پيگیری کرد:
- ارائه گزارشی از ايدههای بنيادين مارتين پوشنر در باب درام ايدههای افلاطونی
- ارائه گزارشی تاريخی از سير درام ايدهها
- گزارشی از برخی از درامهای مدرن استوار بر ايدههای افلاطونی (درام فلسفي)
- نگاهی به فلسفه دراماتيک
- طرح خوانشی از آثار اکبر رادی
همچنين، کارگاه عملی آموزشی «کارگاه بيومکانيک تئاتری» نيز در قالب کارگاهی ۶ ساعته توسط محمدرضا علی اکبری در موزه هنرهای معاصر آبادان برگزار شد. اين کارگاه با موضوعيت درک جسمانی هندسه فضا (نقش بدن در تعريف فضا)، اهدافی از جمله، آشنايی با اصول بيومکانيک تئاتری، تجربه عملی تمرينهای بيومکانيک ميرهولد، کشف و تحليل وضعيتها جسمانی از طريق فرايند تمرينهای بيومکانيک و درک اهميت بدن در تئاتر را دنبال کرد.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران ۲۵ اردیبهشتماه تا ۸ خردادماه ۹۵ به دبیری بهنام نوایی برگزار میشود.
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