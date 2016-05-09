تولید واکسن فصلی نوترکیب آنفلوآنزا/ واکسن هاری تست بالینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی امروز در حاشیه جشنواره علمی تحقیقاتی، علوم پزشکی باقرالعلوم سپاه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کشور در زمینه تولید واکسن ها عنوان کرد: ما اکنون در تولید این واکسن ها در حال تغییر شکل از حالت قدیم به تولید واکسن های نوترکیب هستیم.

وی با اشاره به یکی از همکاری های مشترک بین انستیتو پاستور و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) گفت: قرار است واکسن نوترکیب آنفلوآنزا را به صورت مشترک تولید کنیم. این واکسن یک نوع واکسن فصلی است که امسال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده نوع خاصی از واکسن ویروس آنفلوآنزا را استفاده کنیم.

رئیس انستیتو پاستور ایران افزود: تاکنون برای واکسن آنفلوآنزا ویروس را از شرکتی دریافت می کردیم و آن را در تخم مرغ به تولید می رساندیم اما اکنون برای تولید واکسن های نوترکیب نیازی به تخم مرغ نیست.

قانعی افزود: تکنولوژی جدیدی در واکسن های نوترکیب اعمال می شود که بعد از یک بار واکسینه شدن، بدن علیه همه ویروس ها فعال می شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اظهارداشت: اکنون تولید این واکسن به صورت یک پروژه تحقیقاتی است و قابلیت تولید نیز دارد.

وی در خصوص واکسن تب مالت اظهارداشت: این واکسن به شیوه نوترکیب تولید خواهد شد. چرا که ما در کشور از دانش تولید آنها عقب نیستیم و قابلیت تولید و تجاری سازی آن را داریم.

به گفته قانعی واکسن های نوترکیب اکنون در حد تحقیقات هستند و هنوز به بازار وارد نشده اند.

رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص واکسن های هاری که در دو نوع انسانی و دامی وجود دارند، گفت: زیرساخت تولید واکسن های انسانی تهیه شده و قرار است بعد از انجام تست های بالینی به تولید برسند.

وی در خصوص واکسن های هاری دامی اظهار داشت: همچنین زیرساخت تولید این واکسن اکنون در حال تغییر است تا با زیرساخت جدید، حجم تولید را بالا ببریم و مشکلات را در این زمینه برطرف کنیم.

قانعی اظهارداشت: تولید واکسن های دامی از نوع خوراکی،کاری است که باید شروع کنیم؛ توانایی ساخت این نوع واکسن در کشور ما وجود دارد و امیدواریم که مراحل تولید این نوع واکسن را آغاز کنیم.