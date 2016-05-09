نباید مغرور شویم/ پرسپولیس گل های ساده می خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه در خصوص پیروزی چهار بر دو پرسپولیس برابر گسترش فولاد تبریز گفت: ما نتیجه خوبی گرفتیم و هواداران‌مان نیز برایمان سنگ‌تمام گذاشتند، ای کاش در گل‌هایی که می‌خوریم دقت بیشتری داشته باشیم و حرفه‌ای‌تر باشیم. بیشتر خودمان به خودمان گل می زنیم تا حریف.

عالیشاه در رابطه با اینکه آیا این گل‌ها که پرسپولیس دریافت می‌کند، تقصیر خط دفاع است، ادامه داد: اصلا این‌طور نیست، ما یک تیم هستیم، اما نمی‌دانم که چرا این گل‌ها را دریافت می‌کنیم.

وی درباره تقابل این تیم با راه آهن خاطرنشان کرد: مطمئنا ما نباید مغرور شویم و برانکو با تدابیری که می‌اندیشد، تیم برای بازی حساس با راه آهن آماده می‌شود و نباید مغرور شویم و باید روی این مسئله تاکید کنیم.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با کاپیتانی‌اش در پرسپولیس گفت: کاپیتان ما هادی نوروزی است و نه تنها امسال بلکه سال های آینده، او تیم را حمایت می‌کند.