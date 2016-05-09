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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

ندیمی با اشاره به انتخاب تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال؛

کفاشیان در تصمیمات متاثر از فضای سیاسی بود

کفاشیان در تصمیمات متاثر از فضای سیاسی بود

عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه فوتبال ایران به‌شدت سیاسی است گفت: ضعف آقای کفاشیان نیز دراین مسئله بود چراکه گاه تحت‌تاثیر مناسبات سیاسی رفتارهای توجیه ناپذیر داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ندیمی با اشاره به انتخاب مهدی تاج به‌عنوان ریاست فدراسیون فوتبال، درباره برنامه‌هایی که باید در اولویت‌ وی قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه آقای تاج صبغه اقتصادی و صنعتی دارند انتظار می‌رود رابطه فوتبال را با صنعت بیشتر کرده و از این طریق برای فوتبال درآمدزایی داشته باشد.

تصمیمات کفاشیان سیاسی بود
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقاظ ضعف رئیس سابق فدراسیون اشاره کرد و گفت: فوتبال ایران به شدت سیاسی است و ضعف آقای کفاشیان نیز در این مسئله بود چراکه گاه تحت تاثیر مناسبات سیاسی تصمیمات و رفتارهای توجیه‌ناپذیر داشت.

با جابه جایی‌ها تغییری در نگرش‌ها و تفکرها صورت نمی‌گیرد
وی درباره اینکه آیا با مدیریت و نایب رئیسان جدید فدراسیون فوتبال گردش نخبگان صورت گرفته است یاخیر، گفت: گردش‌نخبگان در ایران یک شوخی است و این واژه  درهیچ یک از بخش‌های دولتی معنا پیدا نمی‌کند و بیشتر یک تعارف است و حتی در دنیای سیاست نیز مردم ایران یک مدت به راست گرایش دارند و مدتی به چپ و باز این گرایش‌ها در طول تاریخ تکرار می‌شوند و تغییری در  نگرش‌ها و تفکرها صورت نمی‌گیرد.

جا به جایی‌ها در سطح خلاصه می‌شدند
ندیمی با بیان اینکه جایگزینی مدیران جدید برای جلوگیری از جای به جای مدیران گذشته نیاز به تولید و تربیت نیروهای جدید دارد، گفت: زمانی که افراد آن طورکه باید برای پست‌های مهم تربیت نشده و یا بر روی استعدادها سرمایه‌گذاری نمی‌شود در  نهایت با جا به جایی افراد در پست‌های مختلف مواجه می‌شویم، به‌عنوان مثال تحولات اساسی در زمان مدیریت کفاشیان بر فدراسیون و ریاست تاج در سازمان لیگ اتفاق نیفتاد چراکه آن‌ها دارای یک فکر و ظرفیت مشخص هستند درواقع دلیل اینکه تغییرات اساسی و بنیادی اتفاق نمی‌افتد این است که جا به جایی‌ها در سطح خلاصه می‌شدند.

آموزش مربیان و داوران در سطح جهانی
وی در ادامه به اولویت‌هایی که مدیریت جدید فدراسیون فوتبال باید مد نظر داشته باشد اشاره کرد و افزود: مدیریت جدید فدراسیون باید آینده فوتبال را مد نظر داشته باشد به همین دلیل لازم است اصلاح پایه‌ای و زیربنایی را در دستور کار خود قرار دهد، دوم آنکه باید ضمن برقراری ارتباط با آموزش‌وپرورش و دیگر نهادهایی مرتبط با کودکان و نوجوانان استعدادها را کشف و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس  در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: از آنجا لیگ به معنای چرخش چند بازیکن از یک تیم به تیم دیگر نیست، مدیریت جدید باید از بازیکنان مستعد نیز بهر برده و مربیان و داوران را در سطح جهانی آموزش‌ دهد و در نهایت مشخص کردن وضعیت باشگاه با لحاظ دولتی و خصوصی بودن را جزو اولویت‌ها قرار دهد.

کد مطلب 3620498

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