شش تروریست در کابل اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، اسامی ۶ تن از اعدام شدگان وابسته به گروههای «شبکه حقانی»، «القاعده» و نیز گروه طالبان در شهر کابل افغانستان منتشر شد.

حجت الله فرزند ذبیح الله عضو گروه طالبان، آموزش های تروریستی و نظامی در میران شاه گذارنده و در تاریخ ۱۷شهریور ۱۳۹۱ یک انفجار تروریستی انجام داد که در اثر این انفجار ۹ نفر کشته و ۴ نفر نیز زخمی شدند.

اکمل فرزند حضرت الله از اعضای گروه طالبان، در ارتباط عاملان انتحاری را از خارج به داخل مرز های افغانستان برای انجام حملات تروریستی انتقال می داد و در حمله تروریستی به بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی مستقیماً دست داشت.

حمید الله فزرند عبدالحمید از اعضای شورای کویته طالبان، از اعضای اطلاعاتی طالبان در قندهار، که طراح حمله به «برهان الدین ربانی» رییس پیشین شورای عالی صلح و رییس جمهور اسبق افغانستان بود و در انتقال مهاجم انتحاری این حادثه تروریستی به کابل دست داشت.

محمد خان پسر محمد اسماعیل عضو فعال شبکه تروریستی حقانی در کابل، که در طراحی و انجام حملات انفجاری، مین گذاری، حملات خمپاره ای به شهر کابل و انتقال عاملان انتحاری دست داشت.

عثمان فرزند خیالی خان عضو گروه طالبان در ولایت «پکتیکا» که در انفجار پامشین حامل نیروهای پلیس افغانستان با مین کنترل از راه دور که در آن چهار پلیس و سه محافظ یک شرکت خصوصی نیز کشته شدند دست داشت.

خان آغا فرزند عبدالظاهر، مسئول یکی از مراکز تروریستی القاعده در ولایت «لغمان» بود که در طراحی و اجرای چندین حمله انفجاری از جمله حمله تروریستی به «عبدالله لغمانی» یکی از معاونین اداره امنیت ملی افغانستان دست داشت.

افشای اسامی این شش تن در حالی صورت می گیرد که «شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که دولت برای شفاف سازی هر چه بیشتر در امور حکومتی قرار است فرصتی برای مردم افغانستان فراهم سازد تا آنها از نزدیک فعالیت های دولت را مشاهده و خود در این مورد قضاوت کنند.