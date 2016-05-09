رهبری انقلابی گری را بر اساس اندیشه حضرت امام(ره) تعریف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مقدم فر با اشاره به موارد تکرار شونده در کلام رهبر و امام(ره)، خطوط انقلابی گری را شامل تدین و پایبندی به مبانی اسلام، مبارزه با زورگویی، تاکید بر استقلال کشور، طرفداری از مردم و معیشت آن ها، توجه به مسئله فلسطین و مستضعفان و رفع فقر برشمرد.

وی ادامه داد: یک فرد انقلابی اگر این مبانی را قبول دارد، چطور باید در اظهار این نکات ظاهر شود؟ باید شجاعانه اظهار نظر کند و برای آن آبرو و وقت بگذارد و مجاهدت نماید.

مقدم فر افزود: امروز که بحث لزوم یا عدم لزوم تدریس زبان انگلیسی مطرح است، مقام معظم رهبری بعنوان فصل الخطاب نظرات خود را بیان فرمودند ولی از افراد انقلابی گله ای وجود دارد که سال ها در باب انقلاب زحمت کشیده اند و در این جا باید شجاعانه پاسخ دهند!

همچنین در آغاز این میزگرد رادیویی ابوذر وهاب زاده با حضور در استودیوی پخش زنده «گفت وگوی سیاسی» با اشاره به تفاوت فاحش انقلاب اسلامی نسبت به دیگر انقلاب ها، سطوح فرهنگی این انقلاب را متذکر شد و افزود: تشابهات فراوانی در گفتمان و عملکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری را شاهد هستیم و حضرت امام-ره- بیش از همه چیز بحث هویت بخشی در کنار توسعه را معنا می کردند.

این کارشناس تاریخ با اشاره به شاخصه های شکل دهنده انقلاب اسلامی، ادامه داد: تفکر شیعی یکی از جریان های شکل دهنده [در تاریخ است] و بعد از قیام عاشورا جریان هایی شکل گرفت تا در برابر حکومت ها قیام کنند؛ خاصه در اوایل حکومت قاجار یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده تفکر شیعی، موضوعِ اجتهاد عملی را مطرح کرد.

وهاب زاده شهادت طلبی را برآمده از نگاه عاشورا و شکل گیری جنبش های فراوان مبتنی بر این مسئله تلقی کرد و در بخشی دیگر از این برنامه اظهار کرد: از منظر [انقلابی گری] داشته های فراوانی داریم و از مردمی که پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زدند، می توانیم بعنوان تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به نگاه فرهنگی حضرت امام-ره- به انقلاب اسلامی گفت: «اگر سیره و سخن حضرت امام-ره- و مقام معظم رهبری در عرصه سیاست داخلی و خارجی را رصد کنیم، تشابهات فراوانی می بینیم چراکه نگاه ها یکی است؛ بنابراین وقتی امام-ره- بحث رهایی از قید سلطه و امتیاز دادن و نگاه به امریکا و انگلیس را مطرح می کنند، [مشابه] همین کلامی است که در گفتمان مقام معظم رهبری در دوره های مختلف رصد کرده ایم.»

وهاب زاده در باب لزوم حفظ وحدت و انسجام در کلام امام(ره) و رهبری سخن گفت و افزود: گفتمان دیگر در کلام حضرت امام-ره- و مقام معظم رهبری مبنی بر بحث استکبار ستیزی است و همینطور نگاه به مردمی که باید به آن ها خدمت کرد! و از اینرو وقتی بحث درباره مسئولان نظام را در وصیت نامه امام-ره- جست وجو می کنیم، نگاه ویژه ایشان به مسئولان [را شاهد هستیم].

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه از آرمان های انقلابی دور نشده، مصداق این نکته را تلاش غرب برای از میان بردن تفکر انقلابی گری دانست و گفت: غرب می خواهد نگاه انقلابی گری را کنار بزنند و اوج آن را در جنگ تحمیلی شاهد بودیم و همان زمان حضرت امام-ره- اعلام کردند که [دست] صدام از آستین امریکا بیرون آمده!

در ادامه یاسر برخورداری که در استودیوی برنامه «گفت وگوی سیاسی» پاسخ گوی سوالات برنامه بود فضای پریشان حال، بی ثباتی و فقدان پیشرفت رفاه و توسعه در تفکر دشمن نسبت به انقلابی گری را بیان کرد و گفت: در ساحت تفکر رهبر انقلاب، آرمان گرایی، عقلانیت و آرمان گرایی [توامان وجود دارد]؛ ما از کارآمدی انقلابی گری تجربه بدی نداریم چنانچه [وقتی به این کشور حمله شد] گفتمان انقلابی حاکم بود و در دفاع مقدس یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم.

این کارشناس مسائل سیاسی پیشرفت درون زای کشور را ناشی از حاکم بودن گفتمان انقلابی دانست و افزود: آیا یک فرد انقلابی اهل فساد و تبعیض است؟ [در پاسخ باید گفت] فرد انقلابی وقتی از ارکان انقلابی عدول کند، ممکن است مفسد شود و تبعیض را روا دارد و این مسئله در گفتمان مقام معظم رهبری نیز [دیده می شود].

برخورداری با اشاره به مصادیق و ویژگی های یک فرد انقلابی در کلام رهبری گفت: ایشان می فرمایند فرد انقلابی دو شاخص دارد؛ توکل و تلاش... بعنوان مثال ایشان در هیچ کجا نفرمودند که زبان انگلیسی نباشد بلکه می فرمایند گستره علم را محدود نکنیم!

وی افزود: ما انقلاب نکرده ایم که به عقب برگردیم؛ بلکه جایی به عقب باز می گردیم که از انقلاب [روی گردان باشیم]... بنابراین کسی که در عرصه های مختلف تلاش می کند و این تلاش با توکل همراه می شود، [مصداق یک فرد انقلابی است].

برخورداری همچنین هدف نفوذ در پسا برجام [و دوره های دیگر] را از میان بردن انقلابی گری عنوان کرد و گفت: چرا این نفوذ علیه عربستان سعودی یا کویت انجام نمی شود!؟ انقلاب به ما امکان به روز رسانی در مسائل جدید را می دهد [و غرب می خواهد ما این امکان را از دست بدهیم].

صوت برنامه «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای محمدرضا عسگری تقدیم مخاطبان رادیو گفت وگو شد، از طریق سایت شبکه قابل دریافت است.