به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی صادقی معاون قوه قضائیه با حضور در «کنفرانس ملی اوقات فراغت» گفت: فعالیت در زمینه اوقات فراغت اقدامی جدید و اثربخش است که باید ادامه پیدا کند. در این زمینه برنامه های کوتاه مدت فایده ای ندارد و باید به صورت دنباله دار پیگیری شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: امیدواریم انجمن اوقات فراغت که اسما و مصداقا با حوزه جوانان مرتبط است به نتایج مطلوبی در زمینه جوانان برسد.

حجت الاسلام صادقی همچنین خطاب به رامبد جوان با اشاره به حواشی به وجود آمده برای برنامه «خندوانه» گفت: اقدامات موثر و دیده شده همیشه با واکنش های مثبت و منفی مختلفی رو به رو می شود و در جامعه سر و صدا می کند.

وی افزود: شما معصوم نیستید و نمی شود انتظار داشت که تمام فعالیت هایتان بدون خطا باشد. بنابراین باید قدر بدانید و پای اقدام موثری که پایه گذار آن بوده اید با قدرت بایستید.