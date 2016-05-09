بیش از سه هزار پرونده تصرف اراضی دولتی در دستگاه قضایی اصفهان است

حجت الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته ۵۸۶ هزار متر مربع زمین در استان اصفهان در تصرف متصرفان بوده که رفع تصرف و خلع یدصورت گرفته است.

وی بیان داشت: در همین راستا ۱۳۶ هزار مترمربع زمین در حال پیگیری است و در این زمینه ۶۷۳ هزار مترمربع رای صادره موجود است که قطعیت پیدا نکرده و بیش از سه هزار و ۸۱۷ پرونده در محاکم قضایی موجود است که در دست رسیدگی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: همچنین در سال گذشته ۳۱۵ ملک و اراضی و در سال ۹۳، ۵۷۱ مورد در مسیر تجاوز به حریم وجود داشته است.

وی اعلام کرد: در این راستا به ۳۳۰ مورد درسال ۹۳ و ۳۱۶ مورد در سال جاری اخطارهایی داده شد که مواردی که منجر به تخریب بعد از صدور دستورقضایی شده در سال۹۳ ، ۱۱۵ مورد و در سال ۹۴، ۳۹ مورد بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با توجه به حجم بالای مالکیت زمین‌های دولتی در استان اصفهان تشکیل یگان حفاظت از اراضی مهم است.

وی بیان داشت: این زمین‌ها با توجه به موقعیت خاص و مرغوب، مورد طمع متجاوزین قرار دارند و این در حالی است که این زمین‌ها در راستای توسعه آتی شهرها باید حفظ شوند و بدین منظور تشکیل یگان حفاظت از این اراضی حائز اهمیت و امید است با تشکیل این یگان کار مثبتی در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام پذیرد.

غلامی با اشاره به دستور العمل تشکیل یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این دستورالعمل از طرف رییس ستاد کل نیروهای مسلح به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و بر این اساس معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی دولتی موظف به تشکیل یگان ها در ستاد و سایر استان ها است.

وی گفت: طبق دستورالعمل ابلاغ شده ماموریت این یگان رفع تصرف از همه املاک و اراضی و اموال منقول و غیر منقول و انجام اقدامات پیشگیرانه در همه این زمینه‌ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به مختصری از املاک و مستغلات اراضی استان اشاره کرد و گفت: ۱۰۷ شهر در استان اصفهان طرح‌های جامع مصوب دارد که حرایم آن مشخص شده و بر اساس این شهرها نزدیک به ۴۹۱ هزار هکتار زمین در داخل حریم شهرها وجود دارد که آمار قابل توجهی است.

وی بیان داشت: در کل کشور املاک و مستغلات یا متعلق به جهادکشاورزی است که متولی آن سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است یا متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است که در استان اصفهان از ۴۹۱ هزار هکتار، ۱۵۰ هزار هکتار تحویل سازمان ملی زمین و مسکن و ۱۰۹ هزار هکتار آن به نام منابع طبیعی و در دستورکار برای اخذ سند است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه اضافه کرد: این 109 هزار هکتار باید به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شود که از ۴۹۱ هزار هکتار اراضی کل استان اصفهان در این راستا، حدود ۲۵۹ هزار هکتار زمین در شرایط فعلی باید مورد محافظت قرار گیرد.