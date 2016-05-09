  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

بیش از سه هزار پرونده تصرف اراضی دولتی در دستگاه قضایی اصفهان است

بیش از سه هزار پرونده تصرف اراضی دولتی در دستگاه قضایی اصفهان است

اصفهان- مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از سه هزار پرونده تصرف اراضی دولتی در دستگاه قضایی اصفهان باز شده و در دست بررسی است.

حجت الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته ۵۸۶ هزار متر مربع زمین در استان اصفهان در تصرف متصرفان بوده که رفع تصرف و خلع یدصورت گرفته است.

وی بیان داشت: در همین راستا ۱۳۶ هزار مترمربع زمین در حال پیگیری است و در این زمینه ۶۷۳ هزار مترمربع رای صادره موجود است که قطعیت پیدا نکرده و بیش از سه هزار و ۸۱۷ پرونده در محاکم قضایی موجود است که در دست رسیدگی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:  همچنین در سال گذشته ۳۱۵ ملک و اراضی و در سال ۹۳، ۵۷۱ مورد در مسیر تجاوز به حریم وجود داشته است.

وی اعلام کرد: در این راستا به ۳۳۰ مورد درسال ۹۳ و ۳۱۶ مورد در سال جاری اخطارهایی داده شد که مواردی که منجر به تخریب بعد از صدور دستورقضایی شده در سال۹۳ ، ۱۱۵ مورد و در سال ۹۴، ۳۹ مورد بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با توجه به حجم بالای مالکیت زمین‌های دولتی در استان اصفهان تشکیل یگان حفاظت از اراضی مهم است.

وی بیان داشت: این زمین‌ها با توجه به موقعیت خاص و مرغوب، مورد طمع متجاوزین قرار دارند و این در حالی است که این زمین‌ها در راستای توسعه آتی شهرها باید حفظ شوند و بدین منظور تشکیل یگان حفاظت از این اراضی حائز اهمیت و امید است با تشکیل این یگان کار مثبتی در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام پذیرد.

غلامی با اشاره به دستور العمل تشکیل یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این دستورالعمل از طرف رییس ستاد کل نیروهای مسلح به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و بر این اساس معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی دولتی موظف به تشکیل یگان ها در ستاد و سایر استان ها است.

وی گفت: طبق دستورالعمل ابلاغ شده ماموریت این یگان رفع تصرف از همه املاک و اراضی و اموال منقول و غیر منقول و انجام اقدامات پیشگیرانه در همه این زمینه‌ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به مختصری از املاک و مستغلات اراضی استان اشاره کرد و گفت: ۱۰۷ شهر در استان اصفهان طرح‌های جامع مصوب دارد که حرایم آن مشخص شده و بر اساس این شهرها نزدیک به ۴۹۱ هزار هکتار زمین در داخل حریم شهرها وجود دارد که آمار قابل توجهی است.

وی بیان داشت: در کل کشور املاک و مستغلات یا متعلق به جهادکشاورزی است که متولی آن سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است یا متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است که در استان اصفهان از ۴۹۱ هزار هکتار، ۱۵۰ هزار هکتار تحویل سازمان ملی زمین و مسکن و ۱۰۹ هزار هکتار آن به نام منابع طبیعی و در دستورکار برای اخذ سند است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه اضافه کرد: این 109 هزار هکتار باید به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شود که از ۴۹۱ هزار هکتار اراضی کل استان اصفهان در این راستا، حدود ۲۵۹ هزار هکتار زمین در شرایط فعلی باید مورد محافظت قرار گیرد.

کد مطلب 3620517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها