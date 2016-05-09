عدم استقبال از برخی فعالیت های نمایشگاه از ضعف اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی دهقانی مدیر کمیته فعالیت های فرهنگی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در نشستی خبری که پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در محل مرکز خبری این نمایشگاه برگزار شد گفت: امسال راهبردهایی از طرف شورای سیاست گذاری محل نمایشگاه کتاب در رابطه با فعالیت های فرهنگی در این نمایشگاه مطرح و تصویب شد که افزایش جنبه های فرهنگی نمایشگاه کتاب در تناسب با بخش فروشگاهی آن، تمرکززدایی در برگزاری نشست ها و فعالیت های فرهنگی در نمایشگاه و برپایی آنها در فضاهای مختلف نمایشگاه و مرتبط بودن فعالیت های فرهنگی با مقوله کتاب، از جمله راهبردهای مصوب شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب برای فعالیت های فرهنگی بود که دهقانی به آنها اشاره کرد.

وی با اشاره به ادغام کمیته های سرای اهل قلم و فعالیت های جنبی و تشکیل کمیته فعالیت های فرهنگی در نمایشگاه امسال تاکید کرد: بر این اساس ۷ مکان در ۷ نقطه از نمایشگاه کتاب مشتمل بر ۴ نقطه در سالن مرکزی (U شکل) ۳ نقطه در سالن ناشران دانشگاهی، کودک و نوجوان و بین الملل تدارک دیده شد که به طور میانگین در هر یک از این سالن ۳۰ تا ۴۰ نشست و در مجموعه حدود ۲۷۰ نشست طی ۱۱ روز نمایشگاه کتاب برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت سالن کارنامه نشر با عنوان «یاس» در نمایشگاه امسال کتاب تهران به مانند دوره های قبلی گفت: در این سالن حدود ۲۷ هزار عنوان کتاب چاپ اول ۱۳۹۴ که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته اند، در حدود ۴۰ رده، طبقه بندی و به نمایش گذاشته شده اند.

وی برپایی پاتوق اهل قلم را برای اولین بار در نمایشگاه بیست و نهم یکی دیگر از فعالیت های کمیته فعالیت های فرهنگی خواند و گفت: در این بخش نویسندگان، مترجمان و اهالی قلم حضور پیدا می کنند و پس از گپ و گفت با یکدیگر و رفع خستگی و پذیرایی می توانند از برخی تسهیلات نمایشگاهی مختص به خود بهره مند شوند.

به گفته مدیر کمیته فعالیت های فرهنگی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کسانی که اهل قلم هستند و نام خود را به عنوان متقاضی دریافت بن کتاب در وبسایت اهل قلم ثبت کرده اند می توانند از ۲۵۰ هزار تومان بن کتاب برای خرید کتاب از نمایشگاه امسال برخوردار شوند.

غرفه های پایتخت کتاب ایران مربوط به شهر نیشابور و همچنین روستاهای دوستدار کتاب مشتمل بر ۱۰ روستا از دیگر برنامه های کمیته فعالیت های فرهنگی در نمایشگاه امسال است که دهقانی در این باره گفت: نیشابور به عنوان دومین پایتخت کتاب ایران و همچنین ۱۰ روستای برگزیده جشنواره روستاهای دوستدار کتاب در این بخش به ارائه و معرفی برنامه های خود در این راستا می پردازند. در کنار این بخش مکانی هم برای معرفی مروجین کتاب و کتابخوانی در کشور برای اولین در نمایشگاه کتاب تهران دایر شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این بخش ها هم دو سالن هم به عنوان کتاب نما مشتمل بر سالن گفتگو و سالن سرای اهل قلم در نمایشگاه امسال برپا شده است که در آن نویسندگان و اهل قلم و محققین در حوزه های مختلف در خصوص مسائل متنوع روز با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان استقبال مردم از ۲۷۰ نشستی که در بخش فعالیت های فرهنگی نمایشگاه امسال تدارک دیده شده است گفت: بعضی از نشست ها با استقبال مردم رو به رو می شود اما متاسفانه برخی نشست ها هم با استقبال خوبی مواجه نمی شود که بخشی از این مساله به عدم اطلاع رسانی مناسب در ارتباط با نشست ها برمی گردد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۳۰۰ موسسه، نهاد و شخص حقیقی و حقوقی درخواست اجرای فعالیت های فرهنگی در نمایشگاه امسال داشته اند گفت: با توجه به کمبود زمان و همچنین فضای کافی، بدیهی است که ما نمی توانستیم به همه درخواست ها پاسخ مثبت بدهیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد وضعیت نشست هایی که به دلیل حضور نیافتن مدعو یا مدعوین با عدم استقبال مردم مواجه می شود گفت: ما در این قبیل موارد این نشست ها را با متقاضیان دیگر جایگزین می کنیم.