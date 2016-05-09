رقابت ۲۲۷ نفر در سیزدهمین مسابقات علمی و عملی هنرستان های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رشیدقربانی امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت آغاز سیزدهمین مسابقات علمی و عملی هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی کشور در سنندج برگزار شد، گفت: کردستان میزبان این دوره از مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی استان های مختلف کشور که از ۲۰ تا ۲۲ به طول می انجامد، است.

وی با اشاره به اینکه مسابقات علمی و عملی هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی در سه مرحله هنرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود، عنوان کرد: در این مراحل از هررشته ۶ نفر به عنوان برگزیده نهایی به مرحله کشوری معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در مرحله کشوری راه یافتگان در ۳۴ رشته و در ۱۴ حوزه آزمونی باهم رقابت می کنند، اظهارداشت: تنها دو حوزه آزمونی در شهرستان قروه و مابقی در سنندج واقع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان به اهداف برگزاری این مسابقات اشاره کرد و گفت: فراهم کردن زمینه رشد، استعداد وخلاقیت و ابتکار دانش آموزان هنرستانی، ایجاد انگیزه حرفه ای در دانش آموزان و تعالی و توسعه رشته های فنی و حرفه ای از اهداف برگزاری این مسابقات است.

قربانی با اعلام اینکه در این دوره از مسابقات ۱۴۲ پسر و ۸۵ دختر در ۳۴ رشته با هم رقابت می کنند، افزود: مسئولان و مدیرانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان فنی و حرفه ای هم در مراسم اختتامیه این مسابقات شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه اشاعه رشته های فنی و حرفه ای در توسعه اشتغال در آینده کشور بسیار تاثیرگذار است، بیان کرد: تاکنون چندین مرتبه در طول سال گذشته موضوع رشته های فنی و حرفه ای در جلسات شورای آموزش وپرورش استان و همچنین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شده و بر ایجاد رشته های متناسب با بازار استان تاکید شده است.

وی اضافه کرد: در کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان مصوب شده اعتباری برای ایجاد رشته های جدید متناسب با بازار کار اختصاص دهند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کردستان هم در این نشست گفت: از میان ۷ استان کشور که برای میزبانی این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کردند کردستان به دلیل پتانسیل ها و توانمندی هایی که در ارتباط با فنی و حرفه ای داشت، انتخاب شد.

مهدی نامدار با بیان اینکه از پنج ماه قبل استارت اقدامات و کارهای مربوط به برگزاری این دوره از مسابقات در استان زده شد اظهارداشت: ۱۳ کمیته برای اجرای مسابقات به نحو احسن در استان تشکیل و امکانات و تجهیزات لازم در این رابطه مهیا شد.