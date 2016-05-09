بیمه سلامت ۶۵۰۰ میلیارد بدهی دارد/تشکیل کارگروهی برای تأمین منابع

محمد جواد کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، اظهار داشت: ۲ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به سال های ۹۲ و ۹۳ بوده که به بدهی های سازمان در سال ۹۴ اضافه شده است.

وی با بیان اینکه هزینه کسری سازمان بیمه سلامت در سال ۹۴ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: ۴۲ تا ۴۳ درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طریق وزارت بهداشت تامین می شود و وزارت بهداشت هزار میلیارد تومان منابعی که باید به بیمه سلامت می داده را هنوز نداده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه موسسات طرف قرداد بیمه سلامت ۹۰۰ میلیارد تومان حق بیمه ای که باید پرداخت می کرده اند را هنوز نداده اند، گفت: در این زمینه با دستور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور کارگروهی با مشارکت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت تشکیل شده و در حال بررسی ساختارهای تامین منابع هستند.

کبیر با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که باید با تامین منابع، تعهدات خود را به ۴۴ هزار موسسه طرف قرارداد با ۴۱ میلیون نفر بیمه شده پرداخت کنیم، تصریح کرد: ۸۵ درصد منابع سازمان بیمه سلامت از محل منابع عمومی است.

وی ادامه داد: اینکه رسانه ها می گویند سازمان بیمه سلامت بدهکار است باید گفت که در حقیقت بیمه سلامت از موسسات طلبکار بوده و از سوی دیگر منابع لازم برای ایفای نقش به سازمان بیمه سلامت پرداخت نشده است.