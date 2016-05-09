سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این دو حادثه گفت: در ساعت ۸:۴۱ صبح امروز برخورد یک دستگاه خودرو با دیوار ساختمان واقع در خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعلام و ماموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه پژو ۲۰۶ صندوقدار پس از برخورد با یک خودروی پراید از مسیر اصلی خود منحرف، وارد پیادهراه شد و با یک دستگاه خودوری سمند که مقابل یک ساختمان ۴ طبقه پارک شده بود برخورد میکند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران گفت: خودروی سمند به شدت با دیوارههای این ساختمان برخورد میکند.
وی گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچکس مصدوم نشده بود و در ساعت ۹:۳۹ عملیات به پایان رسید.
ملکی درباره جزیات تصادف زنجیره ای در اتوبان کرج هم گفت : در ساعت ۹:۲۷ برخورد چند دستگاه خودرو در شرق به غرب جاده مخصوص کرج به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعلام و ماموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه کامیون کمپرسی با انتهای خودروی تریلر برخورد کرده و ۳ پراید نیز که در جلوی این خودرو بودند نیز با یکدیگر برخورد میکنند.
وی بیان داشت: سرنشینان و رانندگان خودروی پراید آسیبی ندیده بودند ولی یکی از سرنشینان خودروی کمپرسی در اثر شدت برخورد از ماشین به بیرون پرتاب شده بود و شدیدا آسیب دیده بود.
به گفته ملکی این سرنشین ۳۰ ساله خودروی کمپرسی به مراکز درمانی منتقل شد و در ساعت ۱۰:۲۰ عملیات حادثه به پایان رسید.
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