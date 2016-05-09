فرار نظامیان آمریکایی از پایتختِ مولداوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، خودروهای نظامیان آمریکایی عضو ناتو که به مناسبت روز پیروزی (بزرگداشت غلبه اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی) در میدان اصلی شهر «کیشینف» - مرکز کشور مولداوی – به نمایش در آمده بودند پس از مواجهه با موج بزرگی از اعتراضات مردمی، عقب نشینی کرده و از شهر خارج شدند.

تظاهرات کنندگان که از حامیان حزب اپوزیسیون (سوسیالیست) بودند، با در دست داشتن بنرهایی که بر روی آنها شعارهای «به خانه برگردید»، «ما نیازی به کمک ناتو نداریم» و «پایگاه نظامی ناتو را نمی خواهیم» از نقش نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی به ایجاد تفرقه در کشورهای اروپای شرقی و دشمن جلوه دادن روسیه انتقاد کردند.

معترضین همچنین در مسیر خروج کاروان ناتو با اهدای ربان «سنت جرج» به نظامیان آمریکایی، آنها را بدرقه کردند. این نشان، در میان کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، نماد پیروزی و غلبه بر دشمن است.

به گفته یکی از نمایندگان پارلمانی مولدوای، این کشور خواهان صلح است و قصد عضویت در هیچ بلوک نظامی را ندارد. مولداوی شاهد حوادثی که در یوگسلاوی، لیبی و سوریه اتفاق افتاد، بوده است و به همین دلیل اگر آمریکایی ها شهر را تا پیش از روز دوشنبه ترک نمی کردند یا اعتراض هزاران نفر از مردم روبرو می شدند.

لازم به ذکر است که محل استقرار نیروهای ناتو در ۲۰ کیلومتری شهر کیشینف واقع شده و آنها بعد از عقب نشینی امروز خود به آنجا پناه بردند. سربازان آمریکایی برای حضور در رزمایش پیشاهنگ ۲۰۱۶ در مولداوی به سر می برند.