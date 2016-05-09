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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

رئیس اداره امور عشایری نهاوند:

۶۰ درصد جمعیت عشایری استان همدان مربوط به نهاوند است

۶۰ درصد جمعیت عشایری استان همدان مربوط به نهاوند است

نهاوند- رئیس اداره امور عشایری نهاوند بابیان اینکه عشایر تولیدکنندگانی ساده و کم‌توقع هستند، گفت: ۶۰ درصد جمعیت عشایر استان را عشایر نهاوند تشکیل می‌دهد.

سید ابوالقاسم بنی‌هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کوچ‌نشینی کهن‌ترین شیوه زیستن بشر است که تابه‌حال به‌جای مانده است، گفت: عشایر به شیوه‌ای جذاب زندگی کرده‌ و توانسته‌اند پس از سال‌ها همچنان سنن و آداب‌ورسوم گذشته خود را حفظ کنند.

وی مهم‌ترین خصوصیت عشایر را برخلاف زندگی‌های شهری و روستایی کوچ رو بودن و سکنی گزیدن در سیاه‌چادرها عنوان کرد و گفت: عشایر از ۱۵ اردیبهشت‌ماه تا اواخر آبان ماه در شهرستان نهاوند حضور دارند.

وی تعداد خانوارهای عشایر نهاوند را یک هزار و ۴۶۰ خانوار اعلام کرد و گفت: این خانواده ها شامل دو نوع عشایر نیمه کوچ و کوچ رو می‌شوند.

بنی‌هاشمی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جمعیت عشایر استان را عشایر نهاوند تشکیل می‌دهد، گفت: عشایر نهاوند دارای ۶۰۰ هزار رأس دام هستند که از تولیدکنندگان ساده و کم‌توقع جامعه محسوب می‌شوند.

وی دو ایل ترکاشوند و حسنوند را مربوط به شهرستان نهاوند عنوان کرد و گفت: این دو ایل خود نیز دارای تعدادی طوایف بانام‌های رحمتی، گرگه ای، سلیمانی، نظری، میرزا جان و برام هستند.

وی با بیان اینکه عشایر جاذبه‌ای برای صنعت گردشگری استان محسوب می شوند، عنوان کرد: هرساله عشایر کوچ رو ییلاق خود را در نهاوند و قشلاق را در استان‌های ایلام و خوزستان سپری می‌کنند.

کد مطلب 3620582

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