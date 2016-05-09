وقتی برود می فهمید چه کسی را از دست داده اید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان این فصل مقابل اتلتیکو شکست خورد و از راهیابی به دیدار پایانی بازماند.

این برای سومین سال پیاپی است که این اتفاق برای تیم فوتبال بایرن رخ می دهد.

بسیاری از رسانه های آلمانی عملکرد مربی فصل آینده منچسترسیتی را به چالش کشیده اند و وی را ناموفق توصیف کرده اند این در حالی است که مربی پیشین بایرن چنین نظری ندارد.

هیتزفلد در گفتگو با بیلد اظهار کرد: گواردیولا شکست نخورده است. او فوتبال بایرن را ارتقا داد و همچنین سطح فوتبال بوندسلیگا را.

وی افزود: هر که نمی داند او برای رساندن بایرن به سه نیمه نهایی چه حسی را ایجاد کرده چیزی از فوتبال نمی داند. فکر می کنم گواردیولا در ماه های آینده مورد قدردانی واقع خواهد شد. شما اغلب به ارزش آدم ها پی نمی برید مگر زمانی که آنها از پیش شما رفته باشند.