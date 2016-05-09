اطلاعیه وزارت رفاه در خصوص «کاراکارت»

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس بازنشستگان گرامی با در دست داشتن مدارک شناسایی خود می‌توانند به شعبه بانک رفاه کارگران که حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ مراجعه کنند.

لازم به ذکر است؛ متقاضیان مشمول سایر استانها می‌توانند از طریق سامانه خدمات رفاهی به نشانی: www.smanehrefah.ir و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۲ اقدام به ثبت نام کنند.

کارت اعتباری صادر شده ویژه خرید کلیه کالاها و خدمات از تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف طرف قرارداد بوده و صرفا پس از هر بار خرید به صورت اقساط ۱۲ ماهه با سود ۱۲ درصد بانکی از حقوق بازنشستگان توسط بانک رفاه کارگران کسر می‌شود.

لازم به ذکر است؛ دامنه فروشگاه‌های طرف قرارداد و همچنین کالاها و خدمات قابل ارائه در طرح در حال افزایش است. گفتنی است تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی درخواست پیوستن به این طرح را داشته‌اند.