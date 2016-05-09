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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

شفیعی به مهر خبر داد؛

سیف امروز به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود

سیف امروز به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از حضور رئیس کل بانک مرکزی در نشست بعد از ظهر امروز این کمیسیون با موضوع برجام خبر داد.

نوذر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته پیش با حضور آقای عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه، گزارش سه ماهه اجرای برجام بررسی شد، در جلسه امروز نیز اعضای کمیسیون به ادامه بررسی این گزارش می پردازند.

وی افزود: در جلسه امروز ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی حضور می یابد تا ابعاد اقتصادی اجرای برجام به ویژه در حوزه پولی و بانکی بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین درباره برخی خبرها مبنی بر بررسی تهاجم اخیر تروریست های تکفیری به منطقه خان طومان سوریه و شهادت جمعی از نیروهای مدافع حرم در نشست این کمیسیون نیز گفت: این مساله هنوز در دستور کار قرار نگرفته و دستور اصلی، بررسی موضوع برجام است و در صورتی که زمان کافی باشد به آن پرداخته می شود.

کد مطلب 3620602

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