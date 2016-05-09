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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

مسابقه عکس سفر نوروزی برندگان دور نخست خود را شناخت

مسابقه عکس سفر نوروزی برندگان دور نخست خود را شناخت

نتایج اولین مرحله انتخاب نخستین مسابقه سالانه عکس سفر نوروزی ۹۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فلاح‌فر دبیر هنری نخستین مسابقه سالانه عکس سفر نوروزی اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه را در دو بخش آماتور و حرفه ای به شرح زیر اعلام کرد:

بخش آماتور: ابراهیمی علی ـ اسدی نیا حسن ـ افسانه محمد ـ افسانه مصطفی ـ افسانه مهتاب ـ اوجاقلو جواد (۲ عکس) ـ بخشی سیفعلی ـ بزرگی الهه سادات ـ چینی ساز ژیلا ـ دادوند زینب ـ دربندی اکرم السادات ـ راسخ راد خلیل ـ راسخ راد علی اصغر ـ ساکی حسین (۳ عکس) ـ ستایش مجید ـ سجده ای مریم (۲ عکس) ـ شیرخوانی طیبه ـ صابری افسانه ـ صالحی زهرا (۲ عکس) ـ صبوری محمدحسن ـ عبادالله حسن ـ عبدالهی الهام ـ عبدالهی فریبا ـ غلامپور شهریار ـ فروغی مجید (۲ عکس) ـ قارنگ فاطمه ـ قدیانی مهسا ـ محبی منصور ـ مرادی امیر ـ مرتضی پور آیدا ـ مطهری مقدم حسن ـ منصوری مژگان ـ مهجور پریسا (۲ عکس) ـ مهدی زاده مهدی ـ نصرالهی سعیده سادات (۲ عکس)

بخش حرفه‌ای: اصغرزاده امیر (۲ عکس) ـ بیک محمدی هاجر (۳ عکس) ـ رضوانی پگاه ـ عبدی ایرج ـ فریبرزی معصومه (مجموعه عکس) ـ کاظمی بهنام (مجموعه عکس) ـ کاظمی علی (۳ عکس) ـ کاظمی فاطمه (۳ عکس) ـ نصرالهی سیدحسن (۳ عکس)

مسابقه سالانه عکس سفر نوروزی به دبیری حسین سیفی، دبیر اجرایی بهزاد توانگر و با ترکیب داوری جاسم غضبانپور، عباس عربزاده و بابک صدیقی از طرف اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوعاتی مثل مردم شناسی، فرهنگ بومی و ملی (لباس و پوشش محلی، غذا، آداب و سنن، جاذبه های طبیعت، آثار فرهنگی و تاریخی و...)، جلوه های فرهنگی مسافرت (اقامه نماز در سفر، همیاری و...)، فرهنگ رانندگی، فرهنگ استفاده از منابع طبیعی، محیط زیست، بهداشت عمومی و... ویژه همکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

فهرست برندگان نهایی جشنواره متعاقباً اعلام و جوایز آنها اهدا خواهد شد.

کد مطلب 3620620

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