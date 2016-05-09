آزادی کامل روستای «کبروک» در جنوب شهر «موصل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش عراق که از بامداد امروز عملیات گسترده ای را علیه تروریست های تکفیری داعش در جنوب موصل آغاز کرده، به پیشروی های خود ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها نظامیان عراقی موفق شدند بر روستای «کبروک» واقع در جنوب موصل به طور کامل سیطره یابند.

طبق اعلام شاهدان عینی در جریان عملیات آزادسازی این روستا شمار زیادی از تکفیری های داعش کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

رسانه های عربی اعلام کردند که ارتش عراق پس از آزادسازی روستای «کبروک» پرچم این کشور را بر فراز آن برافراشتند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش عراق مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در استان صلاح الدین را طی چند نوبت بمباران کردند.

در این حملات تعدادی از خودروهای وابسته به تکفیری ها نیز هدف قرار گرفته و منهدم شدند.