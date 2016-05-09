دونده تاکستانی به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمانی دونده ماده ۴۰۰ متر بامانع و ۴ در ۴۰۰ متر امدادی در اردوی جوانان که از هفته آینده در تهران آغاز می شود شرکت می کند.

حسن کیایی مربی قزوینی هم همراه رحمانی در اردوی آماده سازی تیم ملی شرکت می کند.

اردوی تیم ملی پییش از اعزام به رقابت های آسیایی ویتنام در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

رقابت های دو و میدانی جوانان آسیا نیمه خرداد در ویتنام برگزار می شود.

ناکامی جودو کار استان در رقابت های باکو

سعید مرادی جودو کار قزوینی در رقابت های جایزه بزرگ باکو با شکست برابر رقیب مصری خود از دور رقابت ها کنار رفت و شانس حضورش برای المپیک ریو کمتر شد.

در وزن ۹۰- کیلوگرم در اولین دیدار خود برابر جودوکار مصر مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

مرادی در این رقابت ها یکشنبه هفته آینده به میدان می رود و در هفته آینده هم در رقابت های قزاقستان شرکت می کند.

مرادی برای رسیدن به المپیک روز باید در مسابقات آینده ۳۰۰ امتیاز کسب کند.

رقابت های قویترین مردان استان برگزار می شود

این رقابت ها همزمان به مناسب روز جوان، در دسته های ۸۵، منهای ۱۰۵ و به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم در آیتم های اسکات تعادلی، حرکات سه گانه، حما کیسه شن و کشیدن لنگر برگزار می شود.

تاکستان میزبان این رقابت ها است.