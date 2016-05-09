به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تجلیل و اعطای گواهی کیفیت سومین دوره از نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی مدیرکل توسعه و ترویج از اعطای نشان مرغوبیت به فرش ایرانی خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت فرش دستباف و همچنین اعلام شهر تبریز به عنوان شهر جهانی فرش از سوی یونسکو بر آن شده ایم تا نخستین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت در ارتباط با فرش را در سال جاری برگزار کنیم.

هادی علی شیذری به مراحل اعطای نشان ملی مرغوبیت اشاره و بیان کرد: اعضای شورای سیاست‌گذاری کار خود را از شهریور سال ۹۴ آغاز کردند و این پروسه تا بهمن ۹۴ به طول انجامید.داوران درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین کارشناسان صنایع دستی دستورالعمل دور دوم را بازنگری و به استان ها ابلاغ کردند.

مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی گفت: کمیته داوری در هر استان متشکل از معاونت صنایع دستی در استان مورد نظر و دو کارشناس در حوزه بازرگانی و همچنین طراحی بود. این افراد بهترین های هر استان را مورد بررسی و داوری قرار دادند و آثار برگزیده را به کمیته ملی معرفی کردند تا برگزیدگان استانی در این مرحله هم مورد داوری قرار بگیرند و سرانجام موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شوند.

وی به رشد آثار و صنایع دستی که در سال ۹۴ مورد بررسی قرار گرفت، اشاره کرد و ادامه داد: ما در سال ۹۴ از یک رشد ۲۴۰ درصدی به نسبت سال ۹۰ و رشد ۸۳ درصدی به نسبت سال ۹۲ برخوردار بودیم تا آنجا که در نمایشگاهی که در موزه ملی فرش برگزار شده، ۵۴ درصد آثار به نمایش درآمده مربوط به دوره سوم، ۳۰ درصد دوره دوم و ۱۶ درصد دوره اول اعطای نشان ملی مرغوبیت است. این نشان می دهد که این گواهی جای خود را در میان هنرمندان صنایع دستی باز کرده است.

شیذری همچنین بیان کرد: هنرمندان فعال در غرب، مرکزی و شمال ایران به ترتیب بیشترین رتبه ها را از آن خود کردند. همچنین نمایشگاهی از آثاری که موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت شده اند، برگزار شده تا به معرفی، ارتقاء طراحی و کیفیت صنایع دستی و همچنین آشنایی هنرمندان مختلف با یکدیگر بپردازند.

در این مراسم همچنین از هنرمندانی که موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شده بودند، تجلیل به‌عمل آمد.

بهنام محمدعلی کشکولی و مادرش از استان فارس، مجتبی حاجی غلامی از استان یزد، شهرزاد علی‌یاری و کوروش آریش از استان تهران و بهرام طاهریان از استان کرمانشاه موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت در دور سوم شدند.

همچنین از فریدون الله یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، رجبعلی خسروآبادی استان تهران، محمدعلی حضرتی ها قزوین، مصیب امیری از استان فارس، فرزین حق پرست آذربایجان شرقی و علی فعله‌گری مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه به عنوان میزبان های کمیته داوری در استان های مختلف تقدیر شد.