به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ای از طرح‌ها و کاریکاتورهای هادی اشرفی از پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت در نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آیند.

هادی اشرفی درباره برگزاری این نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران گفت: ۴۲ اثر طراحی به انتخاب خودم و کامبیز درمبخش در این نمایشگاه روی دیوار گالری می‌رود. این آثار در فضایی تخیلی خلق شده‌اند و مخاطب باید آن‌ها را ببیند تا بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. در طراحی‌هایم از عناصر مختلف برای بیان مفاهیم مورد نظرم بهره گرفته‌ام.

اشرفی همچنین بیان کرد: آثار این نمایشگاه کلامی نیستند و بیشتر به‌صورت طراحی کار شده‌اند. به‌دلیل علاقه‌ام به مطبوعات، در طرح‌هایم موضوع کتاب و مطبوعات بیشتر دیده می‌شود.

هادی اشرفی متولد سال ۱۳۲۷ در شازند اراک است. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی، در دوران دبیرستان به روزنامه «توفیق» رفت و با فضای حرفه‌ای طراحی و کاریکتور آشنا شد. اشرفی از فارغ‌التحصیلان دانشکده هنرهای دراماتیک رشته‌ نمایشنامه‌نویسی و سناریونویسی است.

او در فرهنگسرای نیاوران به‌عنوان طراح و گرافیست کار کرده و مدتی به‌عنوان کارشناس هنر در مرکز هنرهای نمایشی فعالیت کرده است. طرح‌های او در پنج دهه‌ اخیر در بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات منتشر شده است.اشرفی از سال ۱۳۶۵ برای ادامه تحصیل به بلژیک رفت و ضمن گذراندن دوره‌های طراحی در آکادمی هنرهای زیبای بروکسل به فعالیت‌هایش نیز ادامه داد.آیین افتتاح نمایشگاه هادی اشرفی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۷ در نگارخانه نامی برگزار می‌شود.

نمایشگاه آثار هادی اشرفی تا ۳۱ اردیبهشت دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.