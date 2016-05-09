به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه کرسی «نقد انسجام گروی کیث لرر در توجیه معرفت» به همت معاونت پژوهشی موسسه حکمت و فلسفه ایران و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار می گردد.

دکتر مهدی عبدالهی که ارائه دهنده و سخنران این طرحنامه علمی است در شرح مختصرنقد خود آورده است: بنا بر تعریف رایج معرفت در سنت فلسفه غرب، معرفت عبارت است از باور صادق موجه. بر این اساس، موجه‌سازی مهم‌ترین مؤلفه معرفت به‌شمار می‌آید.

وی افزود: در طول تاریخ اندیشه فلسفی مبناگروی نظریه رایج و کلاسیک در موجه‌سازی معرفت بشری بوده است، اما در دهه ۱۹۳۰ م برخی از پوزیتویست‌های منطقی به‌خصوص اتو نویراث و کارل همپل در واکنش به دیدگاه‌های مبناگرایانه موریتس شلیک از انسجام‌گروی حمایت کردند. بدین ترتیب انسجام‌گروی در توجیه در آغاز قرن بیستم مطرح شد و در اواسط قرن بیستم، برخی از معروف‌ترین معرفت‌شناسان اصلی انسجام‌گرا بودند. نلسون گودمن، ویلارد ون اُرمان کواین، هانس رایشنباخ، و ویلفرد سلرز دیدگاه‌هایی انسجام‌گروانه داشتند. مسئله گتیه و به‌دنبال آن ظهور دیدگاه‌های برون‌گرا در معرفت‌شناسی، از سویی و ظهور صورت‌های معتدل مبناگروی توسط ویلیام آلستون و مارک پاستین از سوی دیگر، موجب افول انسجام‌گروی در دهه ۱۹۷۰ م گردیدند.

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه توضحیات خود بیان کرد: اما در خلال بیست و پنج سال پایانی قرن بیستم انسجام‌گروی معرفتی گسترش فراوانی یافت. در سال ۱۹۸۵ م، لورنس بنجور با انتشار کتاب مهم ساختار معرفت تجربی از انسجام‌گروی دفاع کرد. گیلبرت هارمَن در کتاب‌های اندیشه (۱۹۷۳) و تغییر نگرش (۱۹۸۶) و سپس ویلیام لایکن در کتاب حکم و توجیه (۱۹۸۸) از انسجام‌گروی تبیینی دفاع کردند. از دیگر مدافعان انسجام‌گروی باید پل تاگارد با اثر برجسته انسجام در اندیشه و عمل (۲۰۰۰) را نام برد. دین ترتیب، انسجام‌گروی پس از کسوف کامل در اوان قرن بیستم، در خلال دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بار دیگر شکوفا شد، و به‌گفته پلنتینگا، طرفدارانی بی‌باک پیدا کرد.

وی ادامه داد: کیث لرر (م- ۱۹۳۶) معرفت‌شناس سنت فلسفه تحلیلی، استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه آریزونا، استاد پژوهش‌گر فلسفه در دانشگاه میامی است، وی رئیس پیشین بخش اقیانوسیه انجمن فلسفی امریکا (APA) و سال‌ها مدیرعامل آن بوده است. او در حوزه‌های فلسفی چون معرفت‌شناسی، زیبایی‌شناسی و اراده آزاد به پژوهش پرداخته، دارای هفت کتاب و بیش از ۱۷۰ مقاله می‌باشد.

ارائه دهنده این طرحنامه بیان کرد:لرر نیز از طرف‌داران سرشناس انسجام‌گروی در توجیه معرفت است. به‌گفته جان بندر در کتاب وضعیت کنونی انسجام‌گروی، معرفت‌شناسان بر این باورند که بی‌تردید کیث لرر و لورنس بنجور سرشناس­ترین مدافعان انسجام­گروی در دهه‌های اخیر هستند، اما بنجور سرانجام با انسجام‌گروی وداع گفته، در زمره مبناگرایان درآمد. بدین ترتیب، با خروج بنجور از جرگه انسجام‌گرایان، لرر در حال حاضر مهم­ترین نظریه‌پرداز انسجام‌گروی در توجیه معرفت به‌شمار می­آید.

این استاد دانشگاه افزود:دیگر معرفت‌شناسان سرشناس غربی نیز بر جایگاه برجسته وی تأکید کرده‌اند. جان پالک و جوزف کراز، نظریه لرر را تنها نظریه انسجام‌گروی کل‌گرایانه ایجابی می‌دانند که همه جوانب آن به‌دقت سنجیده شده است. ریچارد فیومرتن که یک مبناگرا و از منتقدان انسجام‌گروی است، تفسیر لرر از انسجام‌گروی در کتاب معرفت را «یک دیدگاه انسجام بسیار موشکافانه» می‌خواند. لوئیس پویمن نیز، کتاب معرفت‌شناسی او را «درخشان، جامع و در عین حال پیچیده» معرفی می‌کند. و درست به جهت اهمیت دیدگاه وی است که برخی نویسندگان آثار عام معرفت‌شناسی، دیدگاه او را به‌طور جداگانه در نوشتار خویش مورد بحث قرار داده‌اند.

گفتنی است در این نشست علمی آقایان دکتر حسن عبدی، ابراهیم دادجو و عبداله محمدی به عنوان ناقدان و آقایان دکتر محمد محمدرضایی، غلامرضا فیاضی و محمد حسین زاده به عنوان شورای داوران طرحنامه در این پیش اجلاسیه حضور خواهند داشت.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست علمی می توانند روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ به موسسه حکمت و فلسفه ایران مراجعه نمایند