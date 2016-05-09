۲۵ درصد اشتغال لرستان توسط کمیته امداد ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر دوشنبه در نشست مشترک شورای مدیران کمیته امداد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد کشور برگزار شد، اظهار داشت: کمیته امداد با رویکرد فرهنگی و آموزشی در طول عمر ۳۷ ساله خود کار خدمات رسانی به مددجویان تحت پوشش را انجام داده است.

وی بیان داشت: تمام تلاش مجموعه امداد لرستان بر این بوده که تا پایان سال در مسیر خروج از رکود حرکت کرده و گفتمان فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در سطح استان نهادینه کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان به برنامه های این نهاد در حوزه پیشگیری از مواد مخدر طی سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته کارگاه آموزشی در حوزه پیشگیری برای ۹ هزار و ۱۱۷ نفر در ۳۷۹ جلسه برگزار شد و گروه های هدف این کارگاه ها زنان سرپرست خانوار، سالمندان، دختران و پسران ۱۴ تا ۲۵ سال، زنان مطلقه و ... بودند.

محمدی فارسانی به مشارکت کمیته امداد استان در برگزاری نمایشگاه های پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و افزود: علاوه بر دوره های پیشگیری از اعتیاد، کلاس های مهارت های زندگی، بهداشت روانی، فرزند پروری و ... سال گذشته توسط کمیته امداد استان انجام شد.

وی گفت: کمیته امداد لرستان هیچ محدودیتی برای پرداخت وام های اشتغال زایی به مددجویان معتاد ندارد و این قول را می دهیم از تمام ظرفیت خود برای اشتغال معتادین بهبودیافته استفاده کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان به سفر معاون اشتغال کمیته امداد کشور به لرستان ظرف یکماه آینده خبر داد و بیان داشت: کمیته امداد لرستان در سال ۹۴ موفق شد ۲۵ درصد از اشتغال استان را محقق کرد و الگوی خوبی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان باشد.