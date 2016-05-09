به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت شهری نهاوند اطمینان بخشی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در حوزه مدیریت شهری را ضروری بیان کرد و گفت: هدف‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌های مردمی از مهم‌ترین اقدامات این شهرداری در سال جاری است.

وی گفت: باید با استفاده از ابزار رسانه‌های جمعی، فرهنگ مشارکت بخش خصوصی با مجموعه مدیریت شهری نهاوند نهادینه شود.

یوسفیان بابیان اینکه تدوین شیوه‌نامه نقش بسزایی در تحقق سیاست‌های مدیریت شهری و ایجاد استانداردهای مطلوب یک شهر دارد، عنوان کرد: اجرای پروژه‌های مدیریت شهری با برنامه‌ریزی مدون و مشارکت بخش خصوصی در سال جاری در اولویت این شهرداری قرار دارد.

شهردار نهاوند فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها را مهم‌ترین عامل موفقیت در تحقق توسعه شهری پایدار دانست و گفت: اجرای کیفی و استاندارد پروژه‌های شهر از دیگر عواملی است که مدیریت شهری را به اهداف خود نزدیک‌تر می‌کند.

وی ایجاد فضای مدیریت مشارکتی با مردم به‌منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری را مهم ارزیابی کرد و گفت: تکیه نداشتن به منابع دولتی و کسب درآمدهای پایدار باید از دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر حوزه مدیریت شهری باشد.