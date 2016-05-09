مشارکت بنیاد برکت در احداث ۲۰ مدرسه در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه روستای بوسجین نیر تصریح کرد: سال گذشته بنیاد برکت در ساخت ۱۰ مدرسه در سطح استان مشارکت داشت که تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به مشارکت این نهاد در احداث ۱۰ مدرسه دیگر اشاره کرد و افزود: بنیاد برکت با حضور در مناطق محروم در پروژههای عمرانی مورد نیاز روستاییان مشارکت میکند.
سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان با بیان اینکه این بنیاد مدرسه روستای بوسجین را به ارزش شش میلیارد ریال تکمیل کرده است، اضافه کرد: این مدرسه با شش کلاس درس میتواند فضای آموزشی مورد نیاز روستا را تأمین کند.
لطفی با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین در هشت منطقه و ناحیه آموزشی استان اضافه کرد: تاکنون ۲۰ میلیارد ریال به واسطه خیرین در این جشنوارهها کمک شده است.
وی با اشاره به تکمیل ۲۴ پروژه مدرسهسازی با ۸۰ کلاس درس با همت خیرین تصریح کرد: در سال جاری نیز احداث ۲۹ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس در دست اقدام است و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری همگی پروژهها تکمیل شود.
نظر شما