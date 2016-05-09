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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

سرپرست نوسازی مدارس اردبیل اعلام کرد:

مشارکت بنیاد برکت در احداث ۲۰ مدرسه در اردبیل

مشارکت بنیاد برکت در احداث ۲۰ مدرسه در اردبیل

نیر – سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل از مشارکت بنیاد برکت در احداث ۲۰ مدرسه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه روستای بوسجین نیر تصریح کرد: سال گذشته بنیاد برکت در ساخت ۱۰ مدرسه در سطح استان مشارکت داشت که تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به مشارکت این نهاد در احداث ۱۰ مدرسه دیگر اشاره کرد و افزود: بنیاد برکت با حضور در مناطق محروم در پروژه‌های عمرانی مورد نیاز روستاییان مشارکت می‌کند.

سرپرست نوسازی و تجهیز مدارس استان با بیان اینکه این بنیاد مدرسه روستای بوسجین را به ارزش شش میلیارد ریال تکمیل کرده است، اضافه کرد: این مدرسه با شش کلاس درس می‌تواند فضای آموزشی مورد نیاز روستا را تأمین کند.

لطفی با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین در هشت منطقه و ناحیه آموزشی استان اضافه کرد: تاکنون ۲۰ میلیارد ریال به واسطه خیرین در این جشنواره‌ها کمک شده است.

وی با اشاره به تکمیل ۲۴ پروژه مدرسه‌سازی با ۸۰ کلاس درس با همت خیرین تصریح کرد: در سال جاری نیز احداث ۲۹ مدرسه با ۱۴۵ کلاس درس در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری همگی پروژه‌ها تکمیل شود.

کد مطلب 3620667
محمد میرزایی ناطق

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