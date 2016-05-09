به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی گفت: امسال در ۳۳ مین دوره از مسابقات بینالمللی، برای نخستین بار مسابقه جهانی قرآن روشندلان با همکاری سازمان بهزیستی کشور در رشته حفظ کل قرآن کریم برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این بخش از مسابقات با همکاری حدود ۲۰ حافظ روشندل از کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی تصریح کرد: رونمایی از محورها و فراخوان دهمین همایش بینالمللی پژوهشهای قرآنی نیز از دیگر اتفاقاتی است که در این دوره از مسابقات رونمایی میشود.
دبیر این دوره از مسابقات بینالمللی تصریح کرد: همچنین در این مسابقات از تلاوتهای افتخاری قاریان برتر جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی بهرهمند خواهیم شد و در حاشیه این مسابقات نمایشگاه آثار و محصولات قرآنی با شرکت مؤسسات و نهادهای قرآنی برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد سی و سومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم افزود: همچنین به مناسبت برگزاری این دوره از مسابقات متناسب با شعار روزانه مسابقات از آثار تولیدی و چاپی رونمایی خواهد شد همچنین از اساتید و پیشکسوتان قرآنی نیز تجلیل خواهد شد.
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